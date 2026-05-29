Jagannath Darshan: भगवान जगन्नाथ के प्रत्येक अंग के दर्शन का है खास महत्व, दूर होते हैं 9 ग्रह से जुड़े दोष

Jagannath Darshan Importance: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, प्रत्येक इंसान के जीवन पर ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है. कई बार जब अनिष्ठकारी ग्रहों का जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं. ऐसी स्थिति में व्यक्ति निशारा में डूब जाता है. वह यह नहीं समझ पाता का आखिर ऐसा किन वजहों से हो रहा है. वैसे तो ग्रहों की पीड़ा को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं. लेकिन, कई बार लोग ग्रह दोष दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय नहीं कर पाते. ऐसे में मन विचार आता है कि आखिर कौन-से आसान उपाय करने पर नवग्रहों से जुड़े दोष दूर हो सकते हैं. मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ के अलग-अलग अंगों के दर्शन से नवग्रह दोष दूर हो जाते हैं. आइए, अब विस्तार से जानते हैं.

जगन्नाथ स्वामी के किन अंगों के दर्शन से दूर होंगे नवग्रह दोष?

सूर्य और चंद्र दोष दूर करने के लिए- शास्त्रों के अनुसार, जगन्नाथ प्रभु के दाहिने आंख का दर्शन करने से कुंडली में अशुभ सूर्य की स्थिति अच्छी होती है. ऐसा करने से सूर्य की महादशा का दोष भी दूर होता है. जबकि, प्रभु के बाईं आंख का दर्शन करने से चंद्र दोष दूर होता है.

मंगल दोष दूर करने के लिए- अगर कुंडली में मंगल ग्रह का दोष चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रभु जगन्नाथ की नाक का नियमित रूप से दर्शन करने चाहिए. इससे मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं.

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बुध दोष दूर करने के लिए- प्रभु जगन्नाथ के मुखमंडल यानी अधर का दर्शन करने से कुंडली का अशुभ बुध शुभ स्थिति में आ जाता है. साथ ही बुध ग्रह से जुड़े अन्य दोष भी दूर होते हैं.

गुरु ग्रह का दोष दूर करने के लिए- प्रभु जगन्नाथ के ललाट (माथे) पर विराजमान तिलक कुंडली के गुरु ग्रह से संबंधित दोष को दूर करने के लिए शुभ माने गए हैं. मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के तिलक का दर्शन करने से गुरु ग्रह की महादशा का दोष भी दूर होता है.

शुक्र ग्रह का दोष दूर करने के लिए- भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करने से शुक्र ग्रह का दोष दूर होता है. मान्यता है कि जगन्नाथ जी के मुख के चारों कोने शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे जो लोग शुक्र दोष से पीड़ित हैं, उन्हें नियमित तौर पर भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करना चाहिए.

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शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या दूर करने के लिए- प्रभु श्री जगन्नाथ का शरीर श्याम वर्ण का यानी काला है. ऐसे में उनके संपूर्ण शरीर का दर्शन करने से शनि ग्रह का दोष दूर होता है. कहा जाता है जिनकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, उन्हें प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के शरीर का दर्शन करना चाहिए.

राहु-केतु दोष दूर करने के लिए- अगर कुंडली में राहु-केतु से जुड़ा किसी प्रकार का दोष है, तो ऐसे में भगवान जगन्नाथ के मस्तक पर विराजमान सोने के मुकुट का दर्शन करना चाहिए. कहा जाता है कि जगन्नाथ स्वामी का स्वर्ण किरीट राहु-केतु का प्रतिनिधित्व करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)