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Hindi Newsधर्मकुंडली में है भारी दोष तो कर लें भगवान जगन्नाथ के इन अंगों के दर्शन, सारे कष्‍ट हो जाएंगे दूर

कुंडली में है भारी दोष तो कर लें भगवान जगन्नाथ के इन अंगों के दर्शन, सारे कष्‍ट हो जाएंगे दूर

भगवान जगन्‍नाथ के नाम से ही साफ है कि उन्‍हें जगत के नाथ यानी इस सृष्टि का नाथ माना जाता है. भगवान जगन्‍नाथ के दर्शन करने का धार्मिक महत्‍व तो है ही, साथ ही ज्‍योतिष के अनुसार जगन्‍नाथ जी के दर्शन करने से कुंडली के कई ग्रह दोष दूर होते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:15 AM IST
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भगवान जगन्‍नाथ के विभिन्‍न अंगों के दर्शन से दूर होते हैं ग्रह दोष.
भगवान जगन्‍नाथ के विभिन्‍न अंगों के दर्शन से दूर होते हैं ग्रह दोष.

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्‍नाथ मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां विराजमान भगवान जगन्‍नाथ का रूप अलौकिक है. जिनके दर्शन करने के लिए देश के कोने-कोने से भक्‍त आते हैं. मान्‍यता है कि यहां भगवान स्‍वयं विराजमान हैं और मूर्ति में उनका दिल धड़कता है. इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े कई रहस्‍य भी प्रचलित हैं. लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि भगवान जगन्‍नाथ के दर्शन करने से कुंडली ग्रह दोष भी दूर होते हैं.  

मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्‍याय अक्‍सर अपनी कथाओं में भगवान जगन्‍नाथ की महिमा का वर्णन करते हुए यह उल्‍लेख करते हैं कि भगवान जगन्‍नाथ के दर्शन करने से कई ग्रह दोष दूर होते हैं. भगवान जगन्‍नाथ के हर अंग से किसी न किसी ग्रह का संबंध है और उस अंग के दर्शन करने से वह ग्रह दोष दूर हो जाता है. 

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भगवान जगन्नाथ के अंग और ग्रह दोष निवारण 

ज्‍योतिष में बताए गए 9 ग्रहों का संबंध भगवान जगन्‍नाथ के किसी न किसी अंग से है और उस अंग के दर्शन करने से संबंधित ग्रह का दोष दूर होता है और वह ग्रह शुभ फल देने लगता है. इस तरह ग्रह दोष निवारण का ये सबसे आसान तरीका है कि पुरी जाकर भगवान जगन्‍नाथ के दर्शन कर लिया जाए और संबंधित ग्रह दोष वाले अंग के दर्शन करते हुए भगवान से ग्रह दोष दूर करके जीवन में सब मंगलमय करने की प्रार्थना की जाए. जानिए किस ग्रह दोष को दूर करने के लिए भगवान जगन्‍नाथ के किस अंग के दर्शन करना चाहिए और उसका क्‍या फल मिलता है. 

सूर्य-चंद्र ग्रह दोष : यदि कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों तो जातक यशहीन, आत्‍मविश्‍वास विहीन हो जाता है. सेहत खराब रहती है, मानसिक तनाव रहता है. ऐसे में भगवान जगन्‍नाथ के विशाल नयनों का दर्शन करें. इन आंखों को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है. 

मंगल और बुध ग्रह दोष : मंगल दोष जातक को क्रोधी और अहंकारी बनाता है. साथ ही विवाह में बाधाएं आती हैं, दुर्घटना के योग बनते हैं. रक्‍त संबंधी बीमारियां होती हैं. वहीं बुध ग्रह करियर-व्‍यापार में हानि कराता है. बुद्धि-वाणी कमजोर करता है. भगवान जगन्‍नाथ के हाथों के दर्शन करने से मंगल और बुध ग्रह दोष होते हैं. 

(यह भी पढ़ें: वैशाख महीने में 5 ग्रह गोचर और 3 ताकतवर राजयोग, इन राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा लाभ, पैसे के साथ बढ़ेगा पावर)

 

राहु-केतु और शनि दोष : राहु दोष भ्रम देता है, बुरी आदतों का शिकार बनाकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है. वहीं केतु भाग्‍यहीन करता है. जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं. शनि दोष जीवन को मुसीबतों से भर देता है. राहु-केतु और दोष दूर करने के लिए भगवान जगन्‍नाथ के चरणों के दर्शन करें. 

बृहस्पति (गुरु) और शुक्र दोष : गुरु कमजोर हो तो भाग्‍य का साथ नहीं मिलता और हर काम में बाधा आती है. शुक्र दोष व्‍यक्ति को भौतिक सुखों से वंचित कर देता है. उसे जीवन में न पैसा मिलता है, न प्‍यार. इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए भगवान जगन्‍नाथ की नाभि के दर्शन करें. 

(यह भी पढ़ें: मंगलादित्‍य राजयोग हुआ सक्रिय, पद-पैसा और बड़ी खुशियां पाने के लिए तैयार हो जाएं ये राशि वाले लोग)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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