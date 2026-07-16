Jagannath Rath Yatra 2026 Puja: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने और रथ की रस्सियां खींचने की चाहत हर श्रद्धालु के मन में होती है लेकिन सभी के लिए पुरी पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है. यदि आप भी किसी कारण के चलते ओडिशा के पुरी की रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाएं हैं तो निराश न हों. आप घर में ही प्रभु जगन्नाथ की पूजा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं.
धार्मिक मान्यता है कि यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो घर बैठे भी भगवान जगन्नाथ की कृपा और रथ यात्रा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है. जानिए किन तरीकों से रथ यात्रा में शामिल होने का भाव मन में जगाया जा सकता है और प्रभु की कृपा पाई जा सकती है. (संबंधित खबर- Rath Yatra Live: भगवान जगन्नाथ के रथ पर लग रहा ध्वज, राष्ट्रपति और PM ने कीं प्रार्थनाएं, उमड़ा भक्तों का हुजूम )
कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी पर रथ यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है. इसके जरिए आप महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लाइव दर्शन कर सकते हैं. रथ यात्रा देख सकते हैं. इस दौरान मन को एकाग्र रखें और महाप्रभु का ध्यान करते रहें. श्रद्धापूर्वक किए गए दर्शन आपको शांति और आध्यात्मिक लाभ देंगे.
वहीं 16 जुलाई 2026 रथ यात्रा शुरू होने से लेकर 27 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ के अपने मूलधाम जगन्नाथ मंदिर में दोबारा पहुंचने तक रोजाना घर पर भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा करें. इसके लिए घर के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें.
सुबह और शाम विधि-विधान से पूजा करें. भगवान को अक्षत, रोली, फूल, तुलसी दल, भोग अर्पित करें. धूप-दीप करें. भोग में महाप्रभु जगन्नाथ को खिचड़ी, दालमा, छेना पोड़ा जैसी घर में बनी सात्विक चीजें ही अर्पित करें. भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का जाप करें. आरती करें. जब भी समय मिले भजन-कीर्तन करें.
भगवान जगन्नाथ की लीलाएं पढ़ें, सुनें. इसके अलावा दान-पुण्य करना न भूलें. गरीब-जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े, पैसे आदि दान करें. ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होगी.
धर्म-शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन करने से सारे तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है. वहीं रथ की रस्सियां खींचने से मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है. व्यक्ति को जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्लि मिल जाती है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पुराणों और पारंपरिक आस्थाओं पर आधारित है. रथ यात्रा से जुड़े उपायों और उनसे मिलने वाले पुण्य के संबंध में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. Zee News इन दावों की पुष्टि नहीं करता. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या उपाय को अपनी श्रद्धा और विवेक के अनुसार ही करें.)