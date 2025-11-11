Advertisement
trendingNow12996846
Hindi Newsधर्म

जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर अदभुत रहस्य, भक्तों के लिए भगवान ने बदला प्रकृति का नियम

Bhagwan Jagannath: बहन की यह इच्छा जानकर भगवान जगन्नाथ ने इतनी अद्भुत व्यवस्था की, जिसके बाद कोई भक्त जब मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करता तो उसको समुद्र की तेज आवाज आना बंद हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे समुद्र की गर्जना थम जाती है, इस वजह से इसे चमत्कार माना जाता है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर अदभुत रहस्य, भक्तों के लिए भगवान ने बदला प्रकृति का नियम

Bhagwan Jagannath Darshan : पुरी का जगन्नाथ मंदिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा भी इससे जुड़े कई ऐसे रोचक और चमत्कारी किस्से हैं जो इंसानों को हैरान कर देते हैं. इतना ही नहीं भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे चमत्कार है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं हैं. ऐसा ही एक रहस्य मंदिर के पास मौजूद समुद्र से जुड़ा है. जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर आते ही समुद्र की तेज लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है जबकि मंदिर के बाहर खड़े होने पर साफ आवाज सुनाई देती रहती है, मानो मंदिर के अंदर आते ही समुद्र शांत हो जाता है. 

बहन सुभद्रा की इच्छा, भगवान का चमत्कार
कहा जाता है कि इस चमत्कार के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा से जुड़ी है. दरअसल बहन सुभद्रा समुद्र की तेज आवाज से परेशान रहती थी. इसलिए वो चाहती थी की मंदिर के शांति और एकांत बना रहे ताकि भगवान के दर्शन करने आने वाले भक्त आराम से दर्शन कर सकें. बहन की यह इच्छा जानकर भगवान जगन्नाथ ने इतनी अद्भुत व्यवस्था की, जिसके बाद कोई भक्त जब मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करता तो उसको समुद्र की तेज आवाज आना बंद हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे समुद्र की गर्जना थम जाती है, इस वजह से इसे चमत्कार माना जाता है. जिसका सीधा-सीधा मतलब है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों और चाहने वालों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी नियम को बदल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Sunderkand Path: मंगलवार को करें सुंदरकांड का पाठ, झट से मनोकामनाएं पूरी कर देंगे बजरंगबली

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान हनुमान की शक्ति

इस चमत्कार को लेकर दूसरी पौराणिक कथा भगवान हनुमान से जुड़ी है, जिसमें हनुमान जी को मंदिर की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था. कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्ति से समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आ पाती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ की नींद और मंदिर के शांत वातावरण में कोई खलल न पड़े. ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से से भक्तों को भगवान जगन्नाथ मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है.क्योंकि जैसे ही कोई भक्त इस पवित्र स्थल पर आता है तो वह बाहरी शोर और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि, मंदिर की वास्तुकला और देवताओं की ऊर्जा का संतुलन इस तरह से किया गया है कि यह बाहरी आवाज और कंपन को सोख लेता है. ये एक तरह का ऊर्जा कवच बनाता है जो मंदिर के अंदर हर भक्त को पवित्र और शांत अनुभव प्रदान करता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Lord JagannathBhagwan Jagannath MandirLion Gate

Trending news

Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
Delhi Car Blast
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
red fort blast
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट