जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर अदभुत रहस्य, भक्तों के लिए भगवान ने बदला प्रकृति का नियम

Bhagwan Jagannath Darshan : पुरी का जगन्नाथ मंदिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा भी इससे जुड़े कई ऐसे रोचक और चमत्कारी किस्से हैं जो इंसानों को हैरान कर देते हैं. इतना ही नहीं भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे चमत्कार है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं हैं. ऐसा ही एक रहस्य मंदिर के पास मौजूद समुद्र से जुड़ा है. जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर आते ही समुद्र की तेज लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है जबकि मंदिर के बाहर खड़े होने पर साफ आवाज सुनाई देती रहती है, मानो मंदिर के अंदर आते ही समुद्र शांत हो जाता है.

बहन सुभद्रा की इच्छा, भगवान का चमत्कार

कहा जाता है कि इस चमत्कार के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा से जुड़ी है. दरअसल बहन सुभद्रा समुद्र की तेज आवाज से परेशान रहती थी. इसलिए वो चाहती थी की मंदिर के शांति और एकांत बना रहे ताकि भगवान के दर्शन करने आने वाले भक्त आराम से दर्शन कर सकें. बहन की यह इच्छा जानकर भगवान जगन्नाथ ने इतनी अद्भुत व्यवस्था की, जिसके बाद कोई भक्त जब मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करता तो उसको समुद्र की तेज आवाज आना बंद हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे समुद्र की गर्जना थम जाती है, इस वजह से इसे चमत्कार माना जाता है. जिसका सीधा-सीधा मतलब है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों और चाहने वालों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी नियम को बदल सकते हैं.

भगवान हनुमान की शक्ति

इस चमत्कार को लेकर दूसरी पौराणिक कथा भगवान हनुमान से जुड़ी है, जिसमें हनुमान जी को मंदिर की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था. कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्ति से समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आ पाती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ की नींद और मंदिर के शांत वातावरण में कोई खलल न पड़े. ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से से भक्तों को भगवान जगन्नाथ मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है.क्योंकि जैसे ही कोई भक्त इस पवित्र स्थल पर आता है तो वह बाहरी शोर और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि, मंदिर की वास्तुकला और देवताओं की ऊर्जा का संतुलन इस तरह से किया गया है कि यह बाहरी आवाज और कंपन को सोख लेता है. ये एक तरह का ऊर्जा कवच बनाता है जो मंदिर के अंदर हर भक्त को पवित्र और शांत अनुभव प्रदान करता है.