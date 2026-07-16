Rathyatra ahmedabad 2026 date: पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद गुजरात के अहमदाबाद शहर की रथ यात्रा भी बेहद मशहूर है. यह कई सालों से निकाली जा रही है. इस साल अहमदाबाद में 149वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली है. वैसे तो देश के कई शहरों, कस्बों में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इनमें पुरी के बाद सबसे मशहूर रथ यात्रा अहमदाबाद की है.
आज 16 जुलाई 2026, गुरुवार को पुरी के साथ-साथ अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों का हुजूम उमड़ा है. रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की. वहीं इस मौके पर जगन्नाथ मंदिर की शानदार सजावट की गई है. (संबंधित खबर: जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े हुए रथ, बारिश के बीच कलाकार कर रहे प्रैक्टिस, उमड़ा भक्तों का हुजूम)
हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा से पहले सुबह गृहमंत्री अमित शाह परिवार सहित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और मंगला आरती की. इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने उन्हें सम्मानित भी किया.
#WATCH | Gujarat | Union Home Minister Amit Shah performed mangala aarti and had darshan of Lord Jagannath at Shree Jagannathji Mandir, Ahmedabad.#RathYatra pic.twitter.com/GXqb3Zt8pV
— ANI (@ANI) July 15, 2026
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. राज्य के प्रमुख के तौर पर वे रथ यात्रा से पहले पाहिंड विधि रस्म भी पूरी करेंगे. इस रस्म में वे सोने की झाड़ू से रथ यात्रा के पहले प्रतीकात्मक तौर पर रास्ता साफ करेंगे. यह रस्म बताती है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है.
#WATCH | Ahmedabad | Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel performed the Mangala Aarti and had darshan of Lord Jagannath at Shree Jagannathji Mandir yesterday, ahead of the annual Rath Yatra, which begins today. pic.twitter.com/m2WSrPFEZP
— ANI (@ANI) July 16, 2026
यह रस्म पुरी रथ यात्रा के छेरा पहरा रस्म की ही तरह है, जिसमें पुरी के राजा गजपति के वंशज रथ यात्रा से पहले सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं. इसके बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है. (संबंधित खबर: सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करेंगे राजा गजपति, फिर शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा)
#WATCH | Ahmedabad | The 149th annual Lord Jagannath Rath Yatra, will begin today under tight security. The traditional Pahind Vidhi ritual will be performed by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel. pic.twitter.com/djMiaYmBoq
— ANI (@ANI) July 16, 2026