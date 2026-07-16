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अहमदाबाद में भी जगन्‍नाथ रथ यात्रा की धूम, 149वीं यात्रा से पहले गृहमंत्री ने की मंगला आरती, CM लगाएंगे झाड़ू!

Live ahmedabad rath yatra 2026: अहमदाबाद में भी जगन्‍नाथ रथ यात्रा की जबरदस्‍त धूम है. अलसुबह गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्‍नाथ मंदिर में मंगला आरती की. वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी दर्शन किए.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 16, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:43 AM IST
अहमदाबाद में भी जगन्‍नाथ रथ यात्रा की धूम, 149वीं यात्रा से पहले गृहमंत्री ने की मंगला आरती, CM लगाएंगे झाड़ू!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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