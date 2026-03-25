पुरी का भगवान जगन्‍नाथ मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है. देश-दुनिया से भगवान जगन्‍नाथ के भक्‍त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. साथ ही पुरी का यह मंदिर अपने रहस्‍यों के लिए भी हमेशा चर्चा में रहता है. आज जगन्‍नाथ मंदिर के रत्‍न भंडार का रहस्‍य खुलने वाला है. रत्‍न भंडार में मौजूद कीमती रत्‍नों से सजे आभूषणों की गिनती की जाएगी. 45 साल बाद यह गिनती हो रही है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम आई है. जाहिर है भगवान जगन्‍नाथ के इन आभूषणों की कीमती करोड़ों रुपए में है.

हर साल 5 बार खास मौकों पर होती है सुना बेसा रस्‍म

भगवान जगन्‍नाथ, बलभद्र देव और सुभद्रा देवी के गहनों का बड़ा भंडार इस मंदिर में है. साल में 5 बार ऐसे मौके आते हैं जब भगवान का सोने के वस्‍त्र-आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है. भगवान को कई कीमती आभूषण बड़ी संख्‍या में पहनाए जाते हैं. इस रस्‍म को सुना बेसा कहते हैं, यानी कि सोने से बनी वेश-भूषा. भगवान जगन्नाथ के दाहिने हाथ में सोने से बना चक्र और बाएं हाथ में चांदी की शंख होती है. वहीं भगवान बलभद्र के बाएं हाथ में सोने का हल और दाहिने में सोने का गदा सजाया जाता है.

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले पुरुषों का अपनी मां से होता है गहरा लगाव, शादी के बाद भी रहता है खास रिश्‍ता

Add Zee News as a Preferred Source

सारे कीमती रत्‍न, पर हीरा नहीं

भगवान जगन्‍नाथ की इन सोने-चांदी के आभूषणों में कई कीमती रत्‍न जड़े होते हैं लेकिन कहा जाता है कि इसमें हीरा रत्‍न का उपयोग नहीं होता है. जबकि हीरा का उपयोग गहनों में आम है. हीरा या डायमंड ना लगाए जाने के पीछे एक किवदंती है कि एक बाद किसी ने भगवान जगन्‍नाथ का हीरे का तिलक चोरी कर लिया था, जिससे मां लक्ष्‍मी नाराज हो गईं थीं. इससे मंदिर का खजाना खाली हो गया था. तब से भगवान के गहनों में हीरे का इस्‍तेमाल नहीं किया जाता है, ताकि मां लक्ष्‍मी फिर से नाराज न हो जाएं. हालांकि इस किवदंती में कितनी सच्‍चाई है, यह कहना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: 182 दिन अस्‍त रहेंगे मंगल, उदित होते ही 4 राशि वालों को देंगे करियर-कारोबार में ग्रोथ, ढेर सारा पैसा

यह भी पढ़ें: 2 अप्रैल के बाद ट्रंप लेंगे ईरान पर 'टर्न'? सोना-चांदी, तेल सब पर होगा बड़ा असर, ग्रहों की चाल दे रही अहम संकेत



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)