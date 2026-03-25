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Hindi Newsधर्मभगवान जगन्‍नाथ के करोड़ों के गहने, पर नहीं लगा एक भी हीरा, क्‍यों? आज खुल रहा खजाना

भगवान जगन्‍नाथ के करोड़ों के गहने, पर नहीं लगा एक भी 'हीरा', क्‍यों? आज खुल रहा खजाना

ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्‍नाथ के मंदिर में आज आरबीआई की टीम पहुंची है और रत्‍न भंडार में मौजूद आभूषणों की गणना होगी. इस मौके पर भगवान जगन्‍नाथ के कीमती आभूषणों से जुड़ा एक रहस्‍य जानते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:07 PM IST
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भगवान जगन्‍नाथ मंदिर के कीमती आ‍भूषण और रत्‍न भंडार.
भगवान जगन्‍नाथ मंदिर के कीमती आ‍भूषण और रत्‍न भंडार.

पुरी का भगवान जगन्‍नाथ मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है. देश-दुनिया से भगवान जगन्‍नाथ के भक्‍त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. साथ ही पुरी का यह मंदिर अपने रहस्‍यों के लिए भी हमेशा चर्चा में रहता है. आज जगन्‍नाथ मंदिर के रत्‍न भंडार का रहस्‍य खुलने वाला है. रत्‍न भंडार में मौजूद कीमती रत्‍नों से सजे आभूषणों की गिनती की जाएगी. 45 साल बाद यह गिनती हो रही है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम आई है. जाहिर है भगवान जगन्‍नाथ के इन आभूषणों की कीमती करोड़ों रुपए में है. 

हर साल 5 बार खास मौकों पर होती है सुना बेसा रस्‍म 

भगवान जगन्‍नाथ, बलभद्र देव और सुभद्रा देवी के गहनों का बड़ा भंडार इस मंदिर में है. साल में 5 बार ऐसे मौके आते हैं जब भगवान का सोने के वस्‍त्र-आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है. भगवान को कई कीमती आभूषण बड़ी संख्‍या में पहनाए जाते हैं. इस रस्‍म को सुना बेसा कहते हैं, यानी कि सोने से बनी वेश-भूषा. भगवान जगन्नाथ के दाहिने हाथ में सोने से बना चक्र और बाएं हाथ में चांदी की शंख होती है. वहीं भगवान बलभद्र के बाएं हाथ में सोने का हल और दाहिने में सोने का गदा सजाया जाता है. 

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सारे कीमती रत्‍न, पर हीरा नहीं 

भगवान जगन्‍नाथ की इन सोने-चांदी के आभूषणों में कई कीमती रत्‍न जड़े होते हैं लेकिन कहा जाता है कि इसमें हीरा रत्‍न का उपयोग नहीं होता है. जबकि हीरा का उपयोग गहनों में आम है. हीरा या डायमंड ना लगाए जाने के पीछे एक किवदंती है कि एक बाद किसी ने भगवान जगन्‍नाथ का हीरे का तिलक चोरी कर लिया था, जिससे मां लक्ष्‍मी नाराज हो गईं थीं. इससे मंदिर का खजाना खाली हो गया था. तब से भगवान के गहनों में हीरे का इस्‍तेमाल नहीं किया जाता है, ताकि मां लक्ष्‍मी फिर से नाराज न हो जाएं. हालांकि इस किवदंती में कितनी सच्‍चाई है, यह कहना मुश्किल है. 

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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