Janmashtami 2025 Puja Muhurat: जन्‍माष्‍टमी पर्व पूरे देश में बहुत जोर-शोर से मनाया जाता है. भाद्रपद कृष्‍ण अष्‍टमी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर आधी रात को 12 बजे पूजा की जाती है क्‍योंकि भगवान कृष्‍ण का जन्‍म रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. इस साल दृक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर रात 9 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी.

जन्‍माष्‍टमी 2025 पूजा मुहूर्त



जन्‍माष्‍टमी पर निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12 बजकर 4 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा, जिसमें मध्यरात्रि का विशेष क्षण 12 बजकर 26 मिनट पर है. इस दिन भरणी नक्षत्र और वृद्धि, ध्रुव, और सर्वार्थसिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो विशेष दिन को और भी फलदायी बनाएंगे.

धर्मशास्त्रों में जन्माष्टमी के पूजन का विशेष विधान है. सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें. घर और पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव करें. चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. रात्रि में नंदलाल के जन्म के बाद उनका पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल) से अभिषेक करें, फिर पीले वस्त्र, मोरपंख, बांसुरी और फूलों से श्रृंगार करें. दीप, धूप, शंख और घंटी के साथ मध्यरात्रि में आरती करें. भगवद् गीता के श्लोक पढ़ें और भजन-कीर्तन करें.

लड्डू गोपाल को लगाएं 56 भोग

जन्‍माष्‍टमी के दिन भगवान कृष्‍ण को 56 लगाया जाता है. यदि 56 भोग ना भी लगाएं तो कुछ प्रमुख तौर पर जरूर लगाए जाते हैं. जन्‍माष्‍टमी के दिन यशोदा नंदन को माखन-मिश्री, खीर, पंजीरी, बादाम की पट्टी, रामदाना का लड्डू, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें. साथ ही मिठाइयां, फल और सात्विक व्यंजन अर्पित हैं. भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है.

जन्‍माष्‍टमी पर करें मंत्र जाप

श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जप करें, जिनमें 'ओम क्रीं कृष्णाय नमः' मानसिक शांति और सौभाग्य के लिए, 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे' भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए, 'नमो भगवते वासुदेवाय' दांपत्य सुख और प्रेम के लिए, 'क्लीं कृष्णाय नमः' समृद्धि और कृपा के लिए, और 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' शामिल हैं. इसके साथ ही श्री कृष्णम शरणम मम और श्रीकृष्णाष्टकम का भी पाठ करें.

जन्माष्टमी के दिन भक्तों को उपवास रखना चाहिए, जो निर्जला या फलाहार हो सकता है. मध्यरात्रि में जन्मोत्सव मनाएं, शंख बजाएं, और नंदलाल को झूला झुलाएं. अगले दिन दान-पुण्य करें, विशेषकर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्नदान करें.

भगवान कृष्‍ण के नामों का जाप

जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के अन्नत स्वरूपों के 108 नामों का जाप करना चाहिए. ऐसा करने से बाल गोपाल के आशीर्वाद से सारे दुख दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्‍य व सुख-समृद्धि बढ़ती है. जानिए भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम -

कृष्ण

कमलनाथ

वासुदेव

सनातन

वसुदेवात्मज

पुण्य

लीलामानुष विग्रह

श्रीवत्स कौस्तुभधराय

यशोदावत्सल

हरि

चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा

सङ्खाम्बुजा युदायुजाय

देवाकीनन्दन

श्रीशाय

नन्दगोप प्रियात्मज

यमुनावेगा संहार

बलभद्र प्रियनुज

पूतना जीवित हर

शकटासुर भञ्जन

नन्दव्रज जनानन्दिन

सच्चिदानन्दविग्रह

नवनीत विलिप्ताङ्ग

नवनीतनटन

मुचुकुन्द प्रसादक

षोडशस्त्री सहस्रेश

त्रिभङ्गी

मधुराकृत

शुकवागमृताब्दीन्दवे

गोविन्द

योगीपति

वत्सवाटि चराय

अनन्त

धेनुकासुरभञ्जनाय

तृणी-कृत-तृणावर्ताय

यमलार्जुन भञ्जन

उत्तलोत्तालभेत्रे

तमाल श्यामल कृता

गोप गोपीश्वर

योगी

कोटिसूर्य समप्रभा

इलापति

परंज्योतिष

यादवेंद्र

यदूद्वहाय

वनमालिने

पीतवससे

पारिजातापहारकाय

गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे

गोपाल

सर्वपालकाय

अजाय

निरञ्जन

कामजनक

कञ्जलोचनाय

मधुघ्ने

मथुरानाथ

द्वारकानायक

बलि

बृन्दावनान्त सञ्चारिणे

तुलसीदाम भूषनाय

स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे

नरनारयणात्मकाय

कुब्जा कृष्णाम्बरधराय

मायिने

परमपुरुष

मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय

संसारवैरी

कंसारिर

मुरारी

नाराकान्तक

अनादि ब्रह्मचारिक

कृष्णाव्यसन कर्शक

शिशुपालशिरश्छेत्त

दुर्यॊधनकुलान्तकृत

विदुराक्रूर वरद

विश्वरूपप्रदर्शक

सत्यवाचॆ

सत्य सङ्कल्प

सत्यभामारता

जयी

सुभद्रा पूर्वज

विष्णु

भीष्ममुक्ति प्रदायक

जगद्गुरू

जगन्नाथ

वॆणुनाद विशारद

वृषभासुर विध्वंसि

बाणासुर करान्तकृत

युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे

बर्हिबर्हावतंसक

पार्थसारथी

अव्यक्त

गीतामृत महोदधी

कालीयफणिमाणिक्य रञ्जित श्रीपदाम्बुज

दामोदर

यज्ञभोक्त

दानवेन्द्र विनाशक

नारायण

परब्रह्म

पन्नगाशन वाहन

जलक्रीडा समासक्त गोपीवस्त्रापहाराक

पुण्य श्लॊक

तीर्थकरा

वेदवेद्या

दयानिधि

सर्वभूतात्मका

सर्वग्रहरुपी

परात्पराय

