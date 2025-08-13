Names For Baby: जन्माष्टमी पर अपने लाडले को दें श्रीकृष्ण से जुड़े ये सुंदर नाम, लिस्ट में सब एक से बढ़कर एक

Baby Names: हर मां चाहती है कि उसका बेटा श्रीकृष्ण के गुणों से बरा हो. उसका बचपन श्रीकृष्ण के जैसा हो. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे पर श्रीकृष्ण की कृपा बनी रहे तो इस जन्माष्टमी अपने बेटे को श्रीकृष्ण से जुड़े कुछ नाम दे सकते हैं. आइए जानें श्रीकृष्ण से जुड़े कुछ सुंदर, ट्रेंडी और अनोखे नाम. यहां हिंदी में लड़कों के नामों की लिस्ट देखें.

बच्चों के लिए श्रीकृष्ण से प्रेरित नाम (Lord Krishna Inspired Baby Boy Names)

बालगोपाल – नन्हे श्रीकृष्ण से जुड़ा सुंदर नाम अपने बच्चे को दे सकते हैं.

मोहन – जो सभी को मोह ले यानी श्रीकृष्ण, यह नाम सुंदर है, इसे अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं.

कन्हैया – यह नाम कृष्ण भगवान का ही है. इसे भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं.

कृष्णांश – श्रीकृष्ण का अंश (भाग), यह नाम भी कृष्ण से जुड़ा है.

गोपाल – गायों को पालने वाला यानी श्रीकृष्ण जी, यह नाम भी अति सुंदर है.

कृष्ण – भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का नाम भी अपने को दे सकते हैं..

गोविंद – यह नाम हमेशा ही नया लगता है.

माधव – श्री कृष्ण को प्रेम से भक्त माधव भी बुलाते है. अपने बच्चे का नाम माधव रख सकते हैं.

श्याम – सांवले रंग के, सुंदर वाले कृष्ण को श्याम भी कहते हैं.

कृष्ण भगवान से जुड़े कुछ और नाम ( Baby Boy Names On Laddu Gopal)

मुरलीधर – बांसुरी बजाने वाले भगवान यानी श्रीकृष्ण.

केशव – सुंदर बालों वाले यानी श्रीकृष्ण. से जुड़ा हुआ प्यारा सा नाम.

वासुदेव – वसुदेव के पुत्र यानी श्रीकृष्ण का एक नाम.

राधेश्याम – राधा और श्याम का संगम के रूप को राधेश्याम कहा जाता है.

