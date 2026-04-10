परशुराम ने फरसे से काट दिया था पहाड़, आज उसी गुफा में दर्शन देते हैं महादेव, कहलाता है 'अमरनाथ'!

Parshuram Jayanti 2026 : भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने अपने फरसे से एक पहाड़ काट डाला था. फिर यहां की गुफा में भगवान शिव की तपस्या की, आज भी यहां महादेव दर्शन देते हैं और यह स्थान 'मेवाड़ का अमरनाथ' कहलाता है.
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ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम में क्षत्रियों वाले गुण थे. वे अपने क्रोधी स्वभाव, पिता की आज्ञा मानकर मां का वध करने के लिए जाने जाते हैं. वे भगवान शिव के परम भक्त भी थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए अपने फरसे से पहाड़ी को काट दिया था. फिर उससे बनी गुफा में कठोर तप किया. भगवान शिव का यह मंदिर परशुराम महादेव मंदिर और मेवाड़ के अमरनाथ के नाम से मशहूर है. राजस्थान के पाली और राजसमंद की सीमा पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से भी बहुत खास है. इस साल 19 अप्रैैल 2026 को परशुराम जयंती के मौके पर आप भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर में दर्शन करने की योजना बना सकते हैं.
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने इस गुफा में बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. जिसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और साथ में आशीर्वाद के रूप में एक दिव्य धनुष और तीर भी दिया. मान्यता है कि आज भी इस मंदिर में सच्चे मन से दर्शन के लिए जो भी पहुंचता है, उसकी सभी परेशानी दूर हो जाती है.
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यह मंदिर करीब 4 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद है. यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को 500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. वो भी ये सीढ़ियां खड़ी चढ़ाई वाली है. घनी हरियाली के बीच गुफा के अंदर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है. वहीं इस मंदिर की वास्तुकला भी भक्तों को आकर्षित करती है. इस गुफा का ऊपरी हिस्सा गाय के थन के समान प्रतीत होता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है. साथ ही गुफा की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी में भी राजस्थानी वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है.
इस मंदिर को लोग मेवाड़ का अमरनाथ या राजस्थान अमरनाथ भी कहते हैं. एक तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कश्मीर के अमरनाथ मंदिर की तरह चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. साथ ही इस शिव मंदिर का बड़ा महत्व है. परशुराम जयंती, महाशिवरात्रि समेत खास मौकों पर तो इस मंदिर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.
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राजस्थान के पाली में स्थित परशुराम महादेव मंदिर पहुंचने के लिए पहले उदयपुर जा सकते हैं. यह मंदिर उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर और कुम्भलगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है. सादड़ी कस्बे से परशुराम कुंडधाम तक 13 किलोमीटर सड़क एवं कुंडधाम से 2 किमी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है. वहीं मेवाड़ मार्ग से जाने पर सायरा, कुम्भलगढ़ व केलवाड़ा से बस सेवा सुलभ है. पाली जिला मुख्यालय से सादड़ी तक बस सेवा उपलब्ध है. जयपुर से सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)