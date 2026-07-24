Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री, तो श्रीराम को क्या था प्रिय? रामचरितमानस में मिलता है इसका वर्णन

भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री, तो श्रीराम को क्या था प्रिय? रामचरितमानस में मिलता है इसका वर्णन

Bhagwan Ram Food Habits: भगवान कृष्‍ण को माखन-मिश्री बेहद प्रिय था और वे माखन चुराकर खाते हैं. लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्‍तम भगवान राम को खाने में क्‍या पसंद था?

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 24, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:29 AM IST
भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री, तो श्रीराम को क्या था प्रिय? रामचरितमानस में मिलता है इसका वर्णन
Image Credit: AI

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ट्रंप का बड़ा कदम, भारत पर लगाया 10% का टैरिफ, देश के न‍िर्यातकों पर क्‍या होगा असर?
US tariff33 min ago
2
nokia35 min ago
3
Japan Human Refrigerator40 min ago
4
JP Nadda42 min ago
5
Gmail52 min ago