/भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री, तो श्रीराम को क्या था प्रिय? रामचरितमानस में मिलता है इसका वर्णन

Lord Ram Favorite Bhog: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने जीवन का लंबा समय वनवास में बिताया. जाहिर है उस दौरान उन्होंने कंद मूल, फल आदि खाकर 14 वर्ष बिताए. इस वजह से यह चर्चा कम ही होती है कि उन्हें भोजन में क्या पसंद था या राजमहल में रहने के दौरान वे कौन-सी चीजें प्रेम से खाते थे?
आज हम राजचरितमानस और रामायण ग्रंथों में दिए गए वर्णन के आधार पर जानते हैं कि त्रेतायुग में प्रभु श्रीराम आमतौर पर क्या खाते थे और उन्हें क्या प्रिय था?
अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे भगवान राम जब तक राजमहल में रहे, उन्हें दूध और चावल से बनी खीर बेहद प्रिय थी. इसके अलावा पंचामृत बेहद प्रिय था. ऐसा वर्णन रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में मिलता है, जो कि भगवान राम के जीवन पर लिखे गए हैं.
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरितमानस के बालकांड में लिखा है-
''कनक थार सूचि सुंदर थारी। बिप्र बृंद जिमि जेवहिं भारी॥
अति बिचित्र बहु भांति रसोई। जाहि न जाइ बखानी सोई॥''
इसका अर्थ है कि सोने के सुंदर थालियों में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते थे, जिनका शब्दों में वर्णन कर पाना कठिन है.
वहीं जब माता कैकयी के आदेश पर श्रीराम वनवास पर निकले तो 14 साल का समय कंद, मूल, फल आदि खाकर गुजारे. इस बीच प्रेम से दिए गए शबरी के जूठे बेर खाए.
श्रीरामचरितमानस के अरण्यकाण्ड में एक दोहा है-
''कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुं आनि.
प्रेम सहित खाए प्रभु बारंबार बखानि॥''
इसका अर्थ है कि प्रभु राम के आगमन पर शबरी ने उनको अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल दिए. भगवान राम ने उन फलों को प्रेम से खाया और प्रशंसा की.
वहीं वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक श्लोक के अनुसार प्रभु राम ने अपने जीवन का काफी समय हविष्य अन्न का सेवन करके गुजारे. हविष्य अन्न से मतलब है यानि ऐसी चीजों से बना भोजन जो यज्ञ में अर्पित किया जा सके. इसमें प्राकृतिक और बिना मिलावट वाली सात्विक चीजें शामिल हैं. जिनका सेवन ऋषि-मुनि करते थे.
जैसे- धान, जौ, गेहूँ, मूंग दाल, हरा मटर, तिल, गाय का दूध, दही, शुद्ध घी आदि. वहीं सब्जी-फल में साग, अरबी, शकरकंद, केला, आम, कटहल, हरड़, गन्ने का रस, सेंधा नमक आदि. ताकि वे खुद संयमित रह सकें. हविष्यान्न में तेल, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग नहीं होता. ऐसा भोजन करने से व्यक्ति में सात्विक गुण बढ़ते है और वो मर्यादित आचरण करता है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और उपलब्ध धार्मिक संदर्भों पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. अलग-अलग ग्रंथों और परंपराओं में वर्णन भिन्न हो सकते हैं.)