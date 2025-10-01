Advertisement
आरती

प्रभु राम की आरती, 'श्री राम चंद्र कृपालु भजमन....'

Bhagwan Ram Ki Aarti : दशहरा, दिवाली, राम नवमी के अलावा भी कई लोग रोजाना प्रभु राम की पूजा करते हैं. भगवान श्रीराम की पूजा में उनकी आरती जरूर करना चाहिए. यहां पढ़ें प्रभु राम की आरती. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:26 PM IST
भगवान राम की आरती

श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्।
नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कन्जारुणम्।।
कंदर्प अगणित अमित छवी नव नील नीरज सुन्दरम्।
पट्पीत मानहु तडित रूचि शुचि नौमी जनक सुतावरम्।।
भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नन्दनम्।।
सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारू अंग विभूषणं।
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर-धूषणं।।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्।
मम ह्रदय कुंज निवास कुरु कामादी खल दल गंजनम्।।
मनु जाहिं राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरों।
करुना निधान सुजान सिलू सनेहू जानत रावरो।।
एही भांती गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषी अली।
तुलसी भवानी पूजि पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली।।
जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।
मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।

 

प्रभु राम की पूजा विधि 

प्रभु राम की पूजा के लिए चौकी पर प्रभु राम की प्रतिमा या मूर्ति स्‍थापित करें. फिर प्रभु श्रीराम का जलाभिषेक करें. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें. यदि चित्र की पूजा कर रहे हैं तो गंगाजल छिड़कें. प्रभु राम का श्रृंगार करें. प्रभु राम को पीला चंदन लगाएं. पीले पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं. घी का दीपक प्रज्वलित करें. मिठाई, मालपुआ, फल, पंचामृत, खीर, हलवा, पूरी आदि जो उपलब्‍ध हो सके उसका भोग लगाएं. प्रभु राम के मंत्रों का जाप करें, राम जी की आरती करें. 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

;