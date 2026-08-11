/घमंड से नहीं, भक्ति से मिलते हैं महादेव! जानिए क्यों अर्जुन को हराने के लिए शिवजी ने लिया भील अवतार

महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जो हमें जीवन की बड़ी सीख देती हैं. ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा अर्जुन और भगवान शिव के किरात रूप की है. पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे. उनका मकसद दिव्य और अमोघ पाशुपतास्त्र हासिल करना था.
लेकिन तपस्या के साथ साथ अर्जुन के मन में अपनी धनुर्विद्या का अहंकार भी पनपने लगा था. भगवान शिव अपने भक्त का यह घमंड दूर करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एक भील यानी किरात का रूप धारण किया और अर्जुन के सामने प्रकट हुए.
जब अर्जुन जंगल में ध्यान लगा रहे थे, तभी वहां मूक नाम का एक दैत्य आया. वह दैत्य एक जंगली सूअर का रूप बनाकर अर्जुन पर हमला करने पहुंचा. अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस सूअर पर तीर चला दिया.
ठीक उसी वक्त किरात रूपी भगवान शिव ने भी अपने धनुष से एक तीर चलाया. दोनों तीर एक साथ उस सूअर को जा लगे और उसकी मौत हो गई. इसके बाद शिकार पर अपना पहला हक जताने को लेकर अर्जुन और उस किरात के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.
शिकार के हक को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया. अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर पूरा भरोसा था. उन्होंने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली तीर किरात पर छोड़े.
लेकिन किरात रूपी शिवजी पर उन तीरों का कोई असर नहीं हुआ. अर्जुन के सभी दिव्य बाण खत्म हो गए. इसके बाद भी किरात मुस्कुराते रहे और अर्जुन का एक भी वार उन पर भारी नहीं पड़ा. अर्जुन यह देखकर हैरान रह गए कि एक साधारण भील उनके बाणों को कैसे मात दे रहा है.
तीर खत्म होने के बाद अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और हमला किया, लेकिन वह भी टूट गई. इसके बाद दोनों के बीच भीषण मल्ल युद्ध यानी कुश्ती शुरू हो गई. अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन किरात ने उन्हें आसानी से उठाकर जमीन पर पटक दिया.
उस समय अर्जुन को अहसास हुआ कि यह कोई आम इंसान नहीं हो सकता. एक साधारण भील उन्हें इस तरह परास्त नहीं कर सकता था. अर्जुन का सारा घमंड और अहंकार एक ही पल में चूर चूर हो गया.
हार मानकर निराश अर्जुन ने महादेव की शरण में जाने का फैसला किया. उन्होंने वहां मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर फूलों की माला चढ़ाकर पूजा की. प्रार्थना करने के बाद जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, तो वह दंग रह गए.
वही फूलों की माला उस किरात के गले में पड़ी हुई थी. यह देखते ही अर्जुन को पूरा सच समझ आ गया. उन्हें अहसास हुआ कि जिनके सामने वे अब तक लड़ रहे थे, वे स्वयं देवों के देव महादेव हैं.
इसके बाद अर्जुन महादेव के पैरों में गिर पड़े और उनसे अपने किए गए भूल की माफी मांगी. महादेव अर्जुन के भक्ति और सच्चाई को स्वीकार करने के नियत को देखते हुए बहुत खुश हुए उन्होंने अर्जुन को अपने असली रूप में दर्शन दिए.
महादेव ने समझाया कि भक्ति और शक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है. इसके बाद शिवजी ने अर्जुन को उनका मनचाहा वरदान यानी पाशुपतास्त्र प्रदान किया. यह कथा सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने घमंड को त्यागना पड़ता है.
डिस्क्लोमर: ये लेख महाभारत की पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे पाठकों तक पौराणिक और सांस्कृतिक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है.