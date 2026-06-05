क्यों हुआ था भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच महायुद्ध? जानिए पूरी कहानी

Lord Shiva vs Lord Krishna War: भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है. दोनों को एक-दूसरे का परम भक्त भी कहा जाता है. फिर भी पुराणों में एक ऐसी कथा मिलती है, जब परिस्थितियां ऐसी बनीं कि दोनों महाशक्तियों को युद्धभूमि में आमने-सामने आना पड़ा. इस लड़ाई का कारण कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अपने-अपने भक्तों और वचनों की रक्षा करना था.

कथा के मुताबिक बाणासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर भगवान शिव का बड़ा भक्त था. उसने कठोर तपस्या करके महादेव को खुश किया था. उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे सुरक्षा का वरदान दिया था. यही वरदान आगे चलकर एक बड़े संघर्ष की वजह बना.

बाणासुर की पुत्री उषा

समय बीतने पर बाणासुर की पुत्री उषा युवावस्था में पहुंची. एक दिन उसके मन में भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के प्रति प्रेम जाग उठा. उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को अपने मन की बात बताई. चित्रलेखा के पास अद्भुत मायावी शक्तियां थीं. उसने उन शक्तियों के सहारे अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल तक पहुंचा दिया.

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उषा और अनिरुद्ध का गंधर्व विवाह

वहां उषा और अनिरुद्ध एक-दूसरे के करीब आए और गंधर्व विवाह कर लिया. जब बाणासुर को इस विवाह की जानकारी मिली तो वह क्रोधित हो गया. उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया. इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगीं और एक बड़े युद्ध की नींव पड़ गई.

जब द्वारका में ये समाचार पहुंचा कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसे मुक्त कराने का निश्चय किया. वे बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब और अपनी विशाल नारायणी सेना के साथ बाणासुर के राज्य की ओर बढ़े. दूसरी ओर बाणासुर समझ चुका था कि वह अकेले श्रीकृष्ण का सामना नहीं कर सकता.

भगवान शिव से मांगी सहायता

इसलिए उसने भगवान शिव से सहायता मांगी. अपने भक्त को संकट में देखकर महादेव भी नंदी, कार्तिकेय और अपने गणों के साथ युद्धभूमि में पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया. एक ओर नारायणी सेना थी तो दूसरी ओर शिवगण पूरी शक्ति से डटे हुए थे.

भगवान शिव और श्रीकृष्ण आमने-सामने

युद्ध के दौरान भगवान शिव और श्रीकृष्ण भी आमने-सामने आ गए. दोनों ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया. भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र चलाया तो श्रीकृष्ण ने उसका उत्तर नारायणास्त्र से दिया. इस भयंकर संघर्ष से चारों ओर हाहाकार मच गया. देवता और ऋषि भी चिंतित हो उठे. जब श्रीकृष्ण ने देखा कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, तब उन्होंने युद्ध को समाप्त करने का उपाय खोजा.

उन्होंने निद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शिव कुछ समय के लिए गहरी निद्रा में चले गए. इसके बाद श्रीकृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया और उसकी अनेक भुजाएं काट डालीं. फिर भी बाणासुर का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ.

रणभूमि में पहुंचीं देवी दुर्गा

जब युद्ध लगातार बढ़ता गया और इसका कोई अंत दिखाई नहीं दिया, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे. ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा का आह्वान किया. देवी दुर्गा रणभूमि में पहुंचीं और उन्होंने दोनों पक्षों को शांत होने का आग्रह किया. देवी ने श्रीकृष्ण को याद दिलाया कि बाणासुर भक्त प्रह्लाद के वंश से है और प्रह्लाद को दिया गया वरदान उसके वध में बाधा बनता है.

ये सुनकर श्रीकृष्ण शांत हो गए. वहीं बाणासुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ. उसने भगवान शिव और श्रीकृष्ण दोनों से क्षमा मांगी. इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया. इस कथा को धर्म, भक्ति, वचन पालन और अहंकार के परिणाम का महत्वपूर्ण संदेश देने वाली पौराणिक घटना माना जाता है.

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