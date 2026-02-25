एकादशी तिथि पर घर में जन्मा है बेटा? विष्णु जी के 108 नामों में से अपने बच्चे के लिए चुने सुंदर और अर्थपूर्ण नाम!

Baby Names On Lord Vishnu: एकादशी की तिथि सभी तिथियों में सबसे पवित्र मानी गई है. इस दिन किसी घर में बच्चे का जन्म होना बताता है कि बच्चा तो भाग्यशाली है ही इसके साथ ही पूरे घर का भाग्य भी खुलने वाला है. एकादशी तिथि पर जन्मे बच्चे पर सीधे भगवान विष्णु की कृपा होती है. अगर आपके घर में एकादशी तिथि पर या विष्णु जी को समर्पित गुरुवार के दिन बेटे का जन्म हुआ है तो उन्हें विष्णु जी से जुड़े नाम दे सकते हैं ताकि जीवनभर शुभ नाम का प्रभाव आपके बेटे पर बना रहे और विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती रहे. आइए यहां विष्णु जी के 108 नाम अर्थ के साथ जानें ताकि आप इनमें से अपने बेटे के लिए सुंदर और अर्थपूर्ण नाम चुन सकें. ये रहें भगवान विष्णु के 108 नाम.

भगवान विष्णु के 108 नाम और उसके अर्थ

1. ॐ विष्णवे नमः। इस नाम का अर्थ है- सर्वोत्तम भगवान्

2. ॐ लक्ष्मीपतये नमः। इस नाम का अर्थ है- देवी लक्ष्मी के पति

3. ॐ कृष्णाय नमः। इस नाम का अर्थ है- श्याम

4. ॐ वैकुण्ठाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का घर

5. ॐ गरुडध्वजाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का नाम

6. ॐ परब्रह्मणे नमः। इस नाम का अर्थ है- परम निरपेक्ष सत्य

7. ॐ जगन्नाथाय नमः। इस नाम का अर्थ है- ब्रह्मांड के भगवान

8. ॐ वासुदेवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- सबमे वास करने वाले

9. ॐ त्रिविक्रमाय नमः। इस नाम का अर्थ है- तीनों लोकों के विजेता

10.ॐ दैत्यान्तकाय नमः। इस नाम का अर्थ है- बुराइयों का नाश करने वाला

11.ॐ मधुरिपवे नमः। इस नाम का अर्थ है- मिठास

12.ॐ तार्क्ष्यवाहनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु के वाहन का नाम

13.ॐ सनातनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- शाश्वत प्रभु

14.ॐ नारायणाय नमः। इस नाम का अर्थ है- सबको शरण देने वाले

15.ॐ पद्मनाभाय नमः। इस नाम का अर्थ है- कमल के आकार की नाभि वाले भगवान

16.ॐ हृषीकेशाय नमः। इस नाम का अर्थ है- सभी इंद्रियों के भगवान

17.ॐ सुधाप्रदाय नमः। इस नाम का अर्थ है- सुधा प्रदयः

18. ॐ माधवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- ज्ञान के भंडार

19. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। इस नाम का अर्थ है- कमल नयन

20. ॐ स्थितिकर्त्रे नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का एक नाम

21. ॐ परात्पराय नमः। इस नाम का अर्थ है- श्रेष्ठो में सर्वश्रेष्ठ

22. ॐ वनमालिने नमः। इस नाम का अर्थ है- जो वनो के माली है

23. ॐ यज्ञरूपाय नमः। इस नाम का अर्थ है- यज्ञरूप

24. ॐ चक्रपाणये नमः। इस नाम का अर्थ है- चक्रधारी

25. ॐ गदाधराय नमः। इस नाम का अर्थ है- गदा धारण करने वाले

26. ॐ उपेन्द्राय नमः। इस नाम का अर्थ है- इंद्र के भाई

27. ॐ केशवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जिसके बाल सुंदर हैं

28. ॐ हंसाय नमः। इस नाम का अर्थ है- हम्सा

29. ॐ समुद्रमथनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- समुद्रमथन

30. ॐ हरये नमः। इस नाम का अर्थ है- प्रकृति के भगवान

31. ॐ गोविन्दाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जो गायों और प्रकृति को प्रसन्न करता है

32. ॐ ब्रह्मजनकाय नमः। इस नाम का अर्थ है- ब्रह्मजनक

33. ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- कैतभासुरमर्दन

34. ॐ श्रीधराय नमः। इस नाम का अर्थ है- श्री के धारक

35. ॐ कामजनकाय नमः। इस नाम का अर्थ है- कामजानक

36. ॐ शेषशायिने नमः। इस नाम का अर्थ है- शेषशायिनी

37. ॐ चतुर्भुजाय नमः। इस नाम का अर्थ है- चार-सशस्त्र भगवान

38. ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः। इस नाम का अर्थ है- पांचजन्यधारा

39. ॐ श्रीमते नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का नाम

40. ॐ शार्ङ्गपाणये नमः। इस नाम का अर्थ है- शार्ंगापन

41. ॐ जनार्दनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जो सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता है – करुणा निधान

42. ॐ पीताम्बरधराय नमः। इस नाम का अर्थ है- वह जो पीले वस्त्र पहनते है

43. ॐ देवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- दिव्य

44. ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- सूर्यचंद्रविलोचना

45. ॐ मत्स्यरूपाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान मत्स्य – भगवान विष्णु के एक अवतार

46. ॐ कूर्मतनवे नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान कूर्म – भगवान विष्णु के एक अवतार

47. ॐ क्रोडरूपाय नमः। इस नाम का अर्थ है- क्रोडारूपा

48. ॐ नृकेसरिणे नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु के चौथे अवतार

49. ॐ वामनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का बौना अवतार

50. ॐ भार्गवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भार्गव

51. ॐ रामाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु के सातवें अवतार

52. ॐ बलिने नमः। इस नाम का अर्थ है- शक्ति के स्वामी

53. ॐ कल्किने नमः। इस नाम का अर्थ है- कलियुग के अंत में प्रकट होंगे भगवान विष्णु अवतार

54. ॐ हयाननाय नमः। इस नाम का अर्थ है- हयानाना

55. ॐ विश्वम्भराय नमः। इस नाम का अर्थ है- विश्वम्भर

56. ॐ शिशुमाराय नमः। इस नाम का अर्थ है- शिशुमार

57. ॐ श्रीकराय नमः। इस नाम का अर्थ है- एक जो श्री देता है

58. ॐ कपिलाय नमः। इस नाम का अर्थ है- महान ऋषि कपिला

59. ॐ ध्रुवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- परिवर्तन के बीच में परिवर्तनहीन

60. ॐ दत्तत्रेयाय नमः। इस नाम का अर्थ है- ब्रह्मांड में महान शिक्षक (गुरु)

61. ॐ अच्युताय नमः। इस नाम का अर्थ है- अचूक भगवान

62. ॐ अनन्ताय नमः। इस नाम का अर्थ है- अनंत प्रभु

63. ॐ मुकुन्दाय नमः। इस नाम का अर्थ है- मुक्ति दाता

64. ॐ दधिवामनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- दधिवमन

65. ॐ धन्वन्तरये नमः। इस नाम का अर्थ है- समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुए आंशिक अवतार

66. ॐ श्रीनिवासाय नमः। इस नाम का अर्थ है- श्री का स्थायी निवास

67. ॐ प्रद्युम्नाय नमः। इस नाम का अर्थ है- बहुत अमीर

68. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। इस नाम का अर्थ है- सर्वोच्च आत्मा

69. ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। इस नाम का अर्थ है- श्रीवास्तव कौस्तुभद्रा:

70. ॐ मुरारातये नमः। इस नाम का अर्थ है- मुरारत

71. ॐ अधोक्षजाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जिसकी जीवन शक्ति कभी नीचे की ओर नहीं बहती

72. ॐ ऋषभाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जब वे राजा नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए

73. ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः। इस नाम का अर्थ है- मोहिनीरूपधारी

74. ॐ सङ्कर्षणाय नमः। इस नाम का अर्थ है- संकर्षण

75. ॐ पृथवे नमः। इस नाम का अर्थ है- पृथ्वी

76. ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः। इस नाम का अर्थ है- क्षीरब्धिशायिनी

77. ॐ भूतात्मने नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का एक नाम

78. ॐ अनिरुद्धाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जिसे रोका नहीं जा सकता

79. ॐ भक्तवत्सलाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जो अपने भक्तों पर प्रेम रखने वाले

80. ॐ नराय नमः। इस नाम का अर्थ है- मार्गदर्शक

81. ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः। इस नाम का अर्थ है- गजेंद्र (हाथी) को वरदान देने वाले

82. ॐ त्रिधाम्ने नमः। इस नाम का अर्थ है- त्रिधमने

83. ॐ भूतभावनाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भूतभवन

84. ॐ श्वेतद्वीपसुवास्तव्याय नमः। इस नाम का अर्थ है- श्वेताद्वीपसुवस्ताव्यय

85. ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः। इस नाम का अर्थ है- संकादिमुनिध्याय

86. ॐ भगवते नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान से संबंधित (भगवान:)

87. ॐ शङ्करप्रियाय नमः। इस नाम का अर्थ है- शंकरप्रिय

88. ॐ नीलकान्ताय नमः। इस नाम का अर्थ है- नीलकंठ

89. ॐ धराकान्ताय नमः। इस नाम का अर्थ है- धराकांता

90. ॐ वेदात्मने नमः। इस नाम का अर्थ है- वेदों की आत्मा भगवान विष्णु में निहित है

91. ॐ बादरायणाय नमः। इस नाम का अर्थ है- बादरायण

92. ॐ भागीरथीजन्मभूमि पादपद्माय नमः। इस नाम का अर्थ है- भागीरथी-जन्मभूमि-पदपद्म:

93. ॐ सतां प्रभवे नमः। इस नाम का अर्थ है- सतम-प्रभावे

94. ॐ स्वभुवे नमः। इस नाम का अर्थ है- स्वाभुवे

95. ॐ विभवे नमः। इस नाम का अर्थ है- महिमा और समृद्धि

96. ॐ घनश्यामाय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान कृष्ण

97. ॐ जगत्कारणाय नमः। इस नाम का अर्थ है- जगतकरणाय

98. ॐ अव्ययाय नमः। इस नाम का अर्थ है- विनाश के बिना

99. ॐ बुद्धावताराय नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का एक अवतार

100. ॐ शान्तात्मने नमः। इस नाम का अर्थ है- शांतात्मा

101. ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः। इस नाम का अर्थ है- लीला-मानुष-विग्रह:

102. ॐ दामोदराय नमः। इस नाम का अर्थ है- जिसका पेट तीन रेखाओं से अंकित है

103. ॐ विराड्रूपाय नमः। इस नाम का अर्थ है- वीरद्रोपा

104. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः। इस नाम का अर्थ है- भूतभववतप्रभा

105. ॐ आदिदेवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- देवो के भगवन

106. ॐ देवदेवाय नमः। इस नाम का अर्थ है- देवताओं के देवता

107. ॐ प्रह्लादपरिपालकाय नमः। इस नाम का अर्थ है- प्रहलादपरिपालक

108. ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः। इस नाम का अर्थ है- भगवान विष्णु का नाम

