वराह अवतार के रुप में धरती पर पड़ा था परमात्मा का पहला कदम, जानिए महत्व और परमात्मा के प्राकट्य की कहानी

Varaha Jayanti Significance: जब जब धरती में धर्म की हानि होती है तब भगवान अपने नए अवतार में इस पृथ्वी को बचाने के लिए अवतरित होते हैं. ऐसे ही एक अवतार को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार भगवान वराह कहा जाता है. पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए भगवान विष्णु तीसरी बार इस धरती पर अवतरित हुए थे. जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था.

सनातन परंपरा में भगवान विष्णु के मुख्यतः दस अवतार माने जाते हैं उनमें से वराह तीसरा अवतार है. विष्णु भगवान ने ये अवतार तब धारण किया जब राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचा दिया था. तब वराह अवतार लेकर श्रीहरि विष्णु ने राक्षसों का संहार धरती को पापियों से बचाया था. क्या है पूरी कहानी और कैसे हुआ राक्षसों का जन्म?

भगवान ने धरती और भक्तों की रक्षा कैसे की?

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे. दोनों ने एक बार सनकादिक ऋषियों जिनमें सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ऋषि आते हैं उनको अंदर जाने से रोक दिया. जिस पर सनकादिक ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों से कहा कि भगवान विष्णु के समीप रहने के कारण तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुण्ठ में नहीं हो सकता. ऋषियों ने दोनों द्वारापालों को श्राप दिया कि दोनों अब राक्षसों का जीवन जियो. श्राप के प्रभाव से दोनों राक्षसों की माता दिति के पुत्र हुए. जो बाद में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जाने गए.

हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की मां दिति तो राक्षसी थी लेकिन वो ऋषि कश्यप की पत्नी थीं.जिससे दोनों बेटों में राक्षसी प्रवृत्ति होने के साथ ही तप करने की भी शक्ति थी. दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया.विधि के विधान के अनुसार उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और दोनों को वरदान दिया.

हिरण्यकश्यप के आग्रह पर उसको वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में, न घर के भीतर, न ही बाहर. जबकि हिरण्याक्ष को वरदान मिला कि वह सदा अजेय रहेगा. वरदान प्राप्त करते ही दोनों भाई धरती पर उत्पात मचाने लगे. जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष खूब प्रताड़ित करते थे. दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की. इंद्रलोक पर विजय पताका फहराने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भी अपने कब्जे में ले लिया. अपनी शक्ति के अहंकार में उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया

लेकिन हिरण्याक्ष यहीं नहीं रुका धरती को डुबोने के बाद वो देवताओं को युद्ध की चुनौती देने निकल पड़ा. वरुण देव को उसने चुनौती दी तो उन्होंने विष्णु के पास जाकर अपनी शक्तियों को आजमाने की चुनौती दी. हिरण्याक्ष को चुनौती पसंद नहीं आई.और वो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा.

हिरण्याक्ष को सुनकर देवताओं की चिंता बढ़ी तो लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे और इस भयंकर राक्षस से बचाने की गुहार लगाने लगे. तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी नासिका से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई. इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया. ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से धरती को बचाने की प्रार्थना की.

हिरण्याक्ष का भगवान से युद्ध

एक तरफ हिरण्याक्ष युद्ध के लिए भगवान विष्णु को ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ विष्णु वराह का अवतार लेकर धरती को बचाने निकल पड़े. नारद मुनि से जैसे ही हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के बारे में पता चला वो भी उसी दिशा में निकल गया. लेकिन पहुंचते ही उसने देखा कि भगवान विष्णु वराह अवतार में पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं. पृथ्वी को अपने साथ ले जाता देख हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया. भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ. अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर रख दिया.

हिरण्याक्ष के वध के बाद ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा करके भगवान विष्णु की स्तुति की. जिसके बाद से ही वराह अवतार की महिमा युगों युगों तक प्रचलित हो गई.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)