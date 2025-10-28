Dev Uthani Ekadashi 2025 Date: कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान वष्‍णु 4 महीने की लंबी योगनिद्रा से जागते हैं. 4 महीने तक श्रीहरि पाताल लोक में विश्राम करते हैं और फिर देवउठनी एकादशी को जागकर एक बार पुन: सृष्टि का संचालन संभालते हैं. इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इस साल 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है. इसे देवोत्‍थान एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं.

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

देवउठनी एकादशी के दिन ना करें ये गलतियां

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म शास्‍त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु की विधि-विधान से पूजा करना सारे कष्‍टों से निजात दे देता है. अपार सुख-समृद्धि दिलाता है. इस दिन व्रत-पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है. साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखना चाहिए. वरना इस दिन की गईं गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं और दुर्भाग्‍य का कारण बनती हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल का डबल गोचर देगा चौगुना लाभ, वजह जानकर खुशी से नाचने लगेंगे 3 राशि वाले लोग, प्‍यार-पैसे में...



- देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु को जगाने के बाद उन्‍हें रथ पर भ्रमण कराया जाता है. ऐसा संभव ना हो तो उन्‍हें ससम्‍मान आसन पर बैठाएं और फिर आसन को संभालकर उठाकर भ्रमण कराएं. ऐसा करने से सारी समस्‍याएं दूर होती हैं. साथ ही समृद्धि बढ़ती है.

- देवउठनी एकादशी का अन्‍य एकादशियों की तुलना में सबसे ज्‍यादा महत्‍व है. इस दिन व्रत रखें और अगले दिन पारण में आंवला और तुलसी खाकर प्रसाद ग्रहण करें. गलती से भी एकादशी से एक दिन पहले और द्वादशी के दिन कोई तामसिक चीज ना खाएं. यदि व्रत नहीं किया है तो भी इस दिन तामसिक भोजन ना करें.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लड़के-लड़कियों की होती है ऊंचे और अमीर खानदान में शादी

- देवउठनी एकादशी के दिन घर की साफ-सफाई का विशेष ख्‍याल रखें. इस दिन घर में गंदगी ना रहने दें. घर का मुख्‍य द्वार साफ करें. शाम को मुख्‍य द्वार पर और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.

- देवउठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं. इसके अलावा इस दिन मूली और बैंगन का सेवन भी वर्जित है.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)