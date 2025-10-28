Advertisement
trendingNow12978154
Hindi Newsधर्म

115 दिन बाद जागेंगे भगवान विष्‍णु, आएंगे पाताल लोक से वापस, गलती से भी ना करें ये काम, हमेशा के लिए रूठ जाएगी किस्‍मत

Dev Uthani Ekadashi kab hai: देवशयनी एकादशी से पाताल लोक में योगनिद्रा में गए भगवान विष्‍णु देवउठनी एकादशी पर जागते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन कुछ गलतियां ना करें, वरना किस्‍मत रूठ जाती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

115 दिन बाद जागेंगे भगवान विष्‍णु, आएंगे पाताल लोक से वापस, गलती से भी ना करें ये काम, हमेशा के लिए रूठ जाएगी किस्‍मत

Dev Uthani Ekadashi 2025 Date: कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान वष्‍णु 4 महीने की लंबी योगनिद्रा से जागते हैं. 4 महीने तक श्रीहरि पाताल लोक में विश्राम करते हैं और फिर देवउठनी एकादशी को जागकर एक बार पुन: सृष्टि का संचालन संभालते हैं. इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इस साल 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है. इसे देवोत्‍थान एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं. 

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

देवउठनी एकादशी के दिन ना करें ये गलतियां 

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म शास्‍त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु की विधि-विधान से पूजा करना सारे कष्‍टों से निजात दे देता है. अपार सुख-समृद्धि दिलाता है. इस दिन व्रत-पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है. साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्‍यान रखना चाहिए. वरना इस दिन की गईं गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं और दुर्भाग्‍य का कारण बनती हैं. 

यह भी पढ़ें: मंगल का डबल गोचर देगा चौगुना लाभ, वजह जानकर खुशी से नाचने लगेंगे 3 राशि वाले लोग, प्‍यार-पैसे में...
 
- देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु को जगाने के बाद उन्‍हें रथ पर भ्रमण कराया जाता है. ऐसा संभव ना हो तो उन्‍हें ससम्‍मान आसन पर बैठाएं और फिर आसन को संभालकर उठाकर भ्रमण कराएं. ऐसा करने से सारी समस्‍याएं दूर होती हैं. साथ ही समृद्धि बढ़ती है. 

- देवउठनी एकादशी का अन्‍य एकादशियों की तुलना में सबसे ज्‍यादा महत्‍व है. इस दिन व्रत रखें और अगले दिन पारण में आंवला और तुलसी खाकर प्रसाद ग्रहण करें. गलती से भी एकादशी से एक दिन पहले और द्वादशी के दिन कोई तामसिक चीज ना खाएं. यदि व्रत नहीं किया है तो भी इस दिन तामसिक भोजन ना करें. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लड़के-लड़कियों की होती है ऊंचे और अमीर खानदान में शादी

- देवउठनी एकादशी के दिन घर की साफ-सफाई का विशेष ख्‍याल रखें. इस दिन घर में गंदगी ना रहने दें. घर का मुख्‍य द्वार साफ करें. शाम को मुख्‍य द्वार पर और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. 

- देवउठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं. इसके अलावा इस दिन मूली और बैंगन का सेवन भी वर्जित है. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

dev uthani ekadashi

Trending news

नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना