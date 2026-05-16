कहीं पेरुमल तो कहीं पद्मनाभ स्वामी! दक्षिण भारत में क्यों बदल जाते हैं भगवान विष्णु के नाम?

Names of Lord Vishnu in South India: दक्षिण भारत की धरती अपनी भव्य वास्तुकला और अटूट धार्मिक आस्था के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. यहां भगवान विष्णु को किसी एक रूप में नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों में अद्भुत नामों और कथाओं के साथ पूजा जाता है. तमिलनाडु में जहां वे पेरुमल बनकर भक्तों के रक्षक कहलाते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के पहाड़ों में उन्हें वेंकटेश्वर या बालाजी के रूप में कलियुग का तारणहार माना जाता है. आज हम इन नामों के बारे में डिटेल से जानेंगे.

पेरुमल

तमिलनाडु में भगवान विष्णु को अक्सर पेरुमल कहा जाता है. तमिल भाषा में पेरुमल का मतलब महान भगवान होता है.श्री रंगनाथस्वामी मंदिर जैसे बड़े मंदिरों में भगवान को इसी नाम से पूजा जाता है. मान्यता है कि भक्त भगवान को अपने परिवार के मुखिया की तरह मानते थे, इसलिए उन्हें सम्मान से पेरुमल कहा जाने लगा. आज भी तमिल वैष्णव परंपरा में यह नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है.

वेंकटेश्वर या बालाजी

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर या बालाजी के नाम से जाना जाता है. तिरुपति बालाजी मंदिर में विराजमान भगवान को कलियुग का रक्षक माना जाता है. कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने धरती पर आकर भक्तों की रक्षा के लिए वेंकटाद्री पर्वत पर निवास किया था. कहा जाता है कि माता लक्ष्मी से नाराज होकर वे यहां तपस्या करने आए थे. तभी से भक्त उन्हें वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से पुकारते हैं.

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उडुपी श्रीकृष्ण

कर्नाटक में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम उडुपी श्रीकृष्ण है. उडुपी श्रीकृष्ण मठ पूरे दक्षिण भारत में बेहद प्रसिद्ध है. मान्यता है कि संत मध्वाचार्य को समुद्र किनारे गोपीचंदन के अंदर श्रीकृष्ण की मूर्ति मिली थी. इसके बाद यहां मंदिर की स्थापना हुई. यहां भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है. यही वजह है कि कर्नाटक में विष्णु जी का कृष्ण स्वरूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय है.

पद्मनाभ स्वामी

केरल में भगवान विष्णु को पद्मनाभ स्वामी के नाम से पूजा जाता है. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है. यहां भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं. कथा के मुताबिक, एक महान संत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने यहां दर्शन दिए थे. भगवान की नाभि से निकले कमल के कारण उन्हें पद्मनाभ कहा गया. यह नाम आज केरल की धार्मिक पहचान बन चुका है.

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