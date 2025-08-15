Love Astrology: प्रेम विवाह करने के खुलेंगे रास्ते, लौट आएगा प्यार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात चुपके से कर लें ये शक्तिशाली उपाय!
Love Astrology: प्रेम विवाह करने के खुलेंगे रास्ते, लौट आएगा प्यार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात चुपके से कर लें ये शक्तिशाली उपाय!

Love Marriage Ke Upay In Hindi: प्रेम विवाह करने के योग बन सके या खोया प्यार लौट आए इसके लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं. आइए जानें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात चुपके से कौन से उपाय करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:08 PM IST
Love Astrology Tips
Love Astrology Tips

Love Astrology Tips On Janmashtami 2025: जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर श्रीकृष्ण का अवतार लिया. इस तरह इस तिथि को जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है. इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व 16 अगस्त को मनाया जा रहा है. श्रीकृष्ण की कृपा अगर किसी साधक पर हो तो जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है. इसी तरह प्रेम जीवन में बाधाएं आ रही हैं या प्रेम विवाह करने में अड़चन आ रही है तो जन्माष्टमी की रात कुछ उपाय कर लें तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है. ऐसे में आइए कुछ उपायों के बारे में जानें. 

प्रेम विवाह के उपाय
अगर प्रेम विवाह करने की अच्छा है तो जन्माष्टमी तिथि पर श्रीकृष्ण मंदिर जाएं और भगवान को बांसुरीअर्पित करें. पूजा आराधना करें और “ॐ क्लीं कृष्णाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे प्रेम विवाह की कामना की पूर्ति होगी और रूठा प्रेमी या प्रेमिका लौट आएगी. 

भगवान कृष्ण और राधा रानी की आराधना
प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर विधि विधान से भगवान कृष्ण और राधा रानी की आराधना करें. हल्दी मिश्रित जल केले के पेड़ में श्रद्धा पूर्वक डालें. इस समय 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः' मंत्र का सच्चे मन से जाप करें. इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं.

राधा रानी और श्रीकृष्ण को प्रसन्न करें
आपका लव पार्टनर आपसे रूठ गया है या प्रेम संबंध खराब हो गए है तो आपको जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर जाना चाहिए और श्रीकृष्ण को मोर पंख, पांचजन्य शंख व 5 लाल गुलाब भगवान के चरणों में अर्पित करें. इस एक उपाय को करके राधा रानी और श्रीकृष्ण को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है. उनकी कृपा से विवाह के शीघ्र योग बनेंगे.

बनेंगे लव मैरिज के योग 
अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि उसकी लव मैरिज हो जाए लेकिन किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रहा है तो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर जाकर लाल रंग की चुनरी श्रीकृष्ण और राधा रानी को अर्पित करना चाहिए. इससे लव मैरिज के योग बनेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Janmashtami 2025: मुरली से लेकर मोरपंख वाले ये हैं टॉप 7 रंगोली डिजाइन, जन्माष्टमी पर मनाएं कान्हाजी के आगमन का उत्सव

और पढ़ें- Laddu Gopal: क्या घर में दो लड्डू गोपाल को रखना सही? जानें क्या कहते हैं नियम!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Love Astrology TipsAstro Tips

