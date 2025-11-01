Advertisement
trendingNow12984346
Hindi Newsधर्म

Lucky Gemstone 2026: मेष, तुला और कुंभ वाले 2026 में धारण करें ये लकी रत्न, साल भर नहीं होगी पैसों की तंगी

Lucky Gemstone 2026: रत्न शास्त्र के अनुसार, जीवन की परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास रत्नों का धारण करना बेहद शुभ और लाभदायक माना जाता है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में कौन से रत्न आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucky Gemstone 2026: मेष, तुला और कुंभ वाले 2026 में धारण करें ये लकी रत्न, साल भर नहीं होगी पैसों की तंगी

Lucky Gemstone Year 2026: रत्नशास्त्र के अनुसार, हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. जब ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सही रत्न धारण करने से इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेना बेहद जरूरी है, ताकि रत्न का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके. आइए जानते हैं कि साल 2026 में राशिनुसार कौन-से रत्न आपके लिए शुभ और लकी साबित हो सकते हैं.

मेष राशि (Aries)- मेष राशि के जातक 2026 में कार्नेलियन (Carnelian) रत्न धारण करें. यह रत्न आत्मविश्वास बढ़ाता है, ऊर्जा में वृद्धि करता है और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए अवसर प्रदान करता है.

वृषभ राशि (Taurus)- इस राशि के लोगों के लिए एमराल्ड (Emerald) रत्न शुभ माना गया है. इसे पहनने से धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि वाले सिट्रीन (Citrine) रत्न पहन सकते हैं. यह रत्न सकारात्मक ऊर्जा देता है और व्यक्ति की रचनात्मकता व आत्मप्रेरणा को बढ़ाता है.

कर्क राशि (Cancer)- कर्क राशि के जातकों को मूनस्टोन (Moonstone) पहनना चाहिए. यह मानसिक शांति देता है और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि के लिए रूबी (Ruby) रत्न अत्यंत लाभदायक है. इसे पहनने से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है.

कन्या राशि (Virgo)- इस राशि के जातकों के लिए पेरिडॉट (Peridot) रत्न शुभ है. यह मन को प्रसन्न रखता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है.

यह भी पढ़ें: शादी में आ रही हैं अड़चनें, तो ये रत्न कर लें धारण, जल्द बनेगा विवाह का योग

तुला राशि (Libra)- तुला राशि वाले 2026 में नीलम (Blue Sapphire) रत्न धारण करें. यह निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- वृश्चिक राशि के जातकों को काला गोमेद (Black Onyx) पहनना चाहिए. यह साहस, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाता है.

धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि के लिए फिरोजा (Turquoise) रत्न शुभ है. इसे धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और सफलता के नए द्वार खुलते हैं.

मकर राशि (Capricorn)- मकर राशि के जातक गार्नेट (Garnet) रत्न पहन सकते हैं. यह रत्न महत्वाकांक्षा बढ़ाता है और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है.

कुंभ राशि (Aquarius)- कुंभ राशि के लिए एमेथिस्ट (Amethyst) रत्न आदर्श है. यह अध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति दिलाता है.

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि के लोगों के लिए एक्वामरीन (Aquamarine) रत्न शुभ है. यह मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था