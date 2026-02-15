Advertisement
Lucky Gemstone: भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं ये रत्न, पहनने से होगा भाग्योदय और धन लाभ

Lucky Gemstone: भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं ये रत्न, पहनने से होगा भाग्योदय और धन लाभ

Shiva Favourite Gemstone: रत्न शास्त्र में प्रत्येक ग्रह को अनुकूल करने के लिए संबंधित रत्नों का जिक्र किया गया है. रत्न शास्त्र के मुताबिक, कुछ रत्न ऐसे हैं, जो भगवान शिव को बेहद प्रिय माने गए हैं. आइए जानते हैं उन शक्तिशाली रत्नों के बारे में, जो शिवजी की कृपा दिलाने में सहायक माने गए हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:33 PM IST
Lucky Gemstone: भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं ये रत्न, पहनने से होगा भाग्योदय और धन लाभ

Gem Astrology: भगवान शिव का स्वरूप जितना सरल है, उतना ही रहस्यमयी भी माना जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार, जहां अन्य देवी-देवता बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और रत्नों से सुसज्जित रहते हैं, वहीं महादेव को अघोर और वैरागी माना गया है. फिर भी, शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष रत्नों और मणियों का वर्णन है जो शिव तत्व से गहराई से जुड़े हैं. मान्यता है कि इस रत्नों को विधि-विधान से धारण करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. अगर किसी जातक को कारोबार या नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए भी यह रत्न बेहद लाभकारी साबित होता है. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि अगर इस रत्न को विधि-विधान से पहना जाए तो भगवान शिव की असीम कृपा के साथ-साथ जीवन खुशहाल रहता है. ऐसे जातकों को भगवान शिव की तरफ से आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कौन-कौन से रत्न पहनने चाहिए.

रुद्राक्ष (शिव का साक्षात अंश)

रुद्राक्ष एक फल की गुठली है, लेकिन रत्न शास्त्र में इसे किसी भी बहुमूल्य रत्न से ऊपर स्थान दिया गया है. रुद्र और अक्ष से मिलकर बने इस रत्न को शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है. यह शिव का सबसे प्रिय आभूषण है. मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले पर स्वयं महादेव की कृपा बनी रहती है. 

मोती (चंद्रमा का रत्न)

भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है. ज्योतिष और रत्न शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न मोती है. शिवजी को चंद्रशेखर कहा जाता है. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए महादेव की पूजा के साथ मोती धारण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

नीलम (नीलकंठ का प्रतीक)

कुछ ज्योतिष के जानकार भगवान शिव का संबंध नीलम से भी बताते हैं. समुद्र मंथन के दौरान विष पान करने के कारण शिव का गला नीला पड़ गया था, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा गया. नीलम का गहरा नीला रंग महादेव की इसी ऊर्जा और गहराई का प्रतीक माना जाता है.

स्फटिक (शुद्धता का प्रतीक)

रत्न शास्त्र में स्फटिक को शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. स्फटिक की माला से शिव मंत्रों का जाप करना और स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना मोक्ष प्रदायक माना गया है. इसकी शीतलता शिवजी को बहुत प्रिय है. 

शिव मणि (चंद्रकांत मणि)

पौराणिक कथाओं में शिव मणि या चंद्रकांत मणि का उल्लेख मिलता है. यह मणि अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और कहा जाता है कि यह सीधे तौर पर शिव की ऊर्जा से जुड़ी है. यह धारण करने वाले के जीवन से भय और दरिद्रता को समाप्त कर देती है.

नर्मदेश्वर शिवलिंग (प्राकृतिक रत्न)

रत्न शास्त्र में नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थरों (नर्मदेश्वर) को किसी भी तराशे हुए रत्न से अधिक शक्तिशाली माना गया है. इन्हें शिव लिंगम पत्थर भी कहा जाता है, जो स्वयं सिद्ध होते हैं और इन्हें किसी प्राण-प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती.

माणिक्य (Ruby)

सूर्य के अधिपति देवता भी शिव ही हैं, इसलिए कई बार माणिक्य को भी शिव तत्व से जोड़कर देखा जाता है. रत्नों से परे, महादेव को भस्म सबसे अधिक प्रिय है, जो यह संदेश देती है कि अंत में सब कुछ राख में मिल जाना है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

lucky gemstone

