Mala Rituals: किस्मत बदल देगी आपकी माला! जानें मेष से मीन तक, किस राशि के लिए रुद्राक्ष है वरदान और किसके लिए चंदन?

Lucky Mala according to Zodiac: शास्त्रों में रुद्राक्ष, तुलसी और चंदन की माला को बेहद शुभ माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अलग-अलग माला के प्रभाव अलग-अलग होते हैं. कुछ राशियों के लिए रुद्राक्ष की माला शुभ साबित होती है, जबकि कुछ के लिए अशुभ. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों किस चीज का माला धारण करना चाहिए.

 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 01, 2026, 04:27 PM IST
Mala Rituals: हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में माला सिर्फ मंत्र जाप का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्वयं से जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है. अक्सर हम अपनी पसंद के अनुसार रुद्राक्ष, तुलसी या चंदन की माला धारण कर लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर माला का संबंध एक खास ग्रह और ऊर्जा से होता है. गलत माला का चुनाव आपके जीवन में असंतुलन पैदा कर सकता है, वहीं राशि के अनुसार सही चुनाव आपके सोये हुए भाग्य को जगाने और मानसिक अशांति को दूर करने की क्षमता रखता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी माला वरदान साबित होगी.

रुद्राक्ष माला

पौराणिक कथाओं के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति जन्म भगवान शिव के आंसुओं से हुई है. यह साक्षात भगवान शिव का प्रतीक है जो धारण करने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है. यह माला साहस बढ़ाता है, डर को दूर करता है और हृदय रोग व रक्तचाप जैसे विकारों में भी लाभप्रद माना जाता है.

रुद्राक्ष माला किसके लिए है शुभ

मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल है, जो अग्नि और साहस का प्रतीक है. रुद्राक्ष धारण करने से मंगल का उग्र प्रभाव संतुलित होता है और जातक की ऊर्जा सही दिशा में व्यय होती है. जबकि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. रुद्राक्ष धारण करने से जातक के व्यक्तित्व में सूर्य के समान ओज और तेज आता है, जिससे समाज में मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो अक्सर जीवन में कठिन परिश्रम और संघर्ष कराते हैं. रुद्राक्ष इन संघर्षों को कम कर जातक को धैर्य और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है.

तुलसी माला

तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की सबसे प्रिय औषधि माना जाता है. यह माला सात्विक जीवन जीने वालों के लिए सर्वोत्तम है. तुलसी की माला धारण करने से मन में शुद्ध विचार आते हैं और एकाग्रता बढ़ती है. यह गले से स्पर्श कर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

इन राशियों के लिए लाभकारी है तुलसी माला

वृषभ और कर्क राशि के जातकों का मन अक्सर चंचल रहता है और वे जल्दी तनाव में आ जाते हैं. तुलसी की माला धारण करने से इनकी मानसिक अस्थिरता दूर होती है और विचारों में स्पष्टता आती है. यह चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम कर मन को शीतलता प्रदान करती है. कन्या राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्षमता बढ़ाती है, वहीं मीन राशि वालों को यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है. इन राशियों के लिए तुलसी माला न केवल सौभाग्य लाती है, बल्कि घर में धन-धान्य और सुख-समृद्धि के द्वार भी खोलती है.

चंदन माला

चंदन अपनी खुशबू और ठंडक के लिए जाना जाता है. ज्योतिष में चंदन का संबंध चंद्रमा और गुरु से जोड़ा जाता है, यह माला उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जिन्हें बहुत जल्दी घबराहट होती है या जिनका मन अशांत रहता है. यह आत्म-विश्वास और आकर्षण शक्ति बढ़ाती है.

चंदन की माला किसके लिए है शुभ

मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए संचार और सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण होता है. चंदन की माला धारण करने से इनकी वाणी में गजब की मधुरता आती है और स्वभाव में स्थिरता पैदा होती है. यह कठिन परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है. धनु राशि के जातकों के लिए यह माला ज्ञान के नए मार्ग खोलती है, वहीं कुंभ राशि वालों के लिए यह सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि का कारक बनती है.

माला धारण करने के नियम 

माला की शक्ति तभी काम करती है जब उसे मर्यादा के साथ पहना जाए. इसलिए हमेशा स्नान के बाद पवित्र होकर ही माला पहनें. रुद्राक्ष की माला को धारण करने के लिए सोमवार और तुलसी या चंदन के लिए गुरुवार का दिन श्रेष्ठ है. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहनी गई माला कभी धारण न करें. सोते समय या शौच आदि के समय माला उतारकर किसी पवित्र स्थान या लकड़ी के पात्र में रखें. माला को कभी भी जमीन पर न गिरने दें और न ही गंदे हाथों से छुएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

