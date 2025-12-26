Advertisement
Moles On Female Body: जिन महिलाओं के इन अंगों पर होता है तिल वो पति को बना देती हैं अमीर, धन की नहीं होती कमी!

Moles On Female Body: जिन महिलाओं के इन अंगों पर होता है तिल वो पति को बना देती हैं अमीर, धन की नहीं होती कमी!

Lucky Moles On Female Body: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के शरीर के कुछ खास अंगों पर तिल होता है वो अपने पति के लिए बहुत लकी होती है. आइए जानें महिलाएं के शरीर का कौन सा तिल उन्हें भाग्यशाली बनाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:52 PM IST
Lucky Moles On Female Body
Lucky Moles On Female Body

Lucky Moles On Female Body: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है. तिलों के बारे में भी गहराई से बताया गया है जैसे किस अंग के तिल क्या बताते हैं. तिल से व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन के बारे में जानकारी पाई जा सकती है. इसी तरह से  महिलाओं के शरीर के उन तिलों के बारे में भी बताया गया है जो उन्हें पति के लिए भाग्यशाली बनाते हैं. कुछ अंगों के वो तिल जो महिला को सौभाग्यशालि बनाते हैं. आइए महिलाओं के शरीर के उन शुभ तिलों के बारे में जानें जो पति के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं.

महिलाओं के हाथ पर तिल होना
महिलाओं की हथेली पक अगर बीचों बीच तिल हो तो समझ लें कि ऐसी महिला साक्षात् लक्ष्मी है. ऐसी महिला अपने पति के जीवन में सुख समृद्धि, धन व सफलता के रास्ते खुलते हैं. ये महिलाएं खुद के बल पर अपने जीवन में विकास करती हैं और अपने ही भाग्य से पति के करियर को भी ऊंचाई पर लेकर जाती हैं. 

महिलाओं के गले पर तिल होना
जिन महिलाओं के गले के बीच में या गले की दाहिनी ओर तिल अगर हो तो ऐसी महिलाएं पति के लिए अति भाग्यशाली होती हैं और परिवार और पति के भाग्य को तेज कर देती हैं.

महिलाओं के माथे का तिल होना
जिस महिला के माथे के दाहिने ओर तिल हो तो ऐसी महिला बहुत बुद्धिमान होती है, ये महिला आत्मविश्वासी और भाग्यशाली होती हैं. पति को राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाती है.

महिलाओं की नाभि के आस पासे तिल होना
जिन महिलाओं की नाभि के पास तिल होता है वो महिलाएं अति भाग्यशाली होती होती हैं और अपने पति के जीवन में सुख-संपत्ति लाती है. ऐसी महिलाएं जिससे भी विवाह करती है उनका पूरा परिवार सुख और ऐश्वर्य में जीवन गुजारते हैं.

महिलाओं के पैर के तलवे में तिल होना
अगर किसी महिला के पैर के तलवे में तिल है तो समझ लें कि ऐसी महिला बहुत साली विदेश यात्राएं करती हैं और इसके साथ इसके पति भी खूब विदेश यात्रा पर जाते हैं. इसके लिए ये लोग खूब धन कमाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

