Advertisement
trendingNow12991640
Hindi Newsधर्म

Lucky Moles: बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके शरीर पर इस जगह होता है तिल, आप भी चेक करें!

Lucky Moles On Male Body: शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल का व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातों को बताता है. जैसे व्यक्ति किस स्वभाव का है, उसकी व्यक्तित्व कैसा है, इस तरह की कई और जानकारियों के बारे में पता चलता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Body moles meaning
Body moles meaning

Meaning Lucky Moles: किसी व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग अंगो पर मौजूद तिल उस व्यक्ति के बारे में कई तरह की बातें बताते हैं. व्यक्ति के भविष्य और उसके जीवन से जुड़े कई रहस्यों के बारे में तिल से ही जानकारी हासिल की जा सकती है. शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल का होना व्यक्ति के स्वभाव के बारे में गहरी जानकारी देता है. इन तिल से व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर लड़कों के शरीर के अंग पर पाए जाने वाले तिल उनके बारे में क्या बताते हैं. व्यक्ति के शरीर पर उभरा तिल उनके भाग्य और उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं.

किसी व्यक्ति के सीने पर तिल
समुद्र शास्त्र की मानें तो जिन लड़कों के सीने पर तिल हो भाग्य उनका बहुत साथ देता है. ऐसे लोगों के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है. ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं. ऐसे लड़के अपने मन की बात खुलकर बताते हैं और अपने प्यार के रिश्ते को शादी तक लेकर जातें हैं. 

किसी व्यक्ति के माथे पर तिल
किसी लड़के के माथे पर तिल का होना बताता है कि वह व्यक्ति जिससे भी प्यार करेगा सच्चा प्यार करें. ऐसे लड़के जिनके माथे के दाहिने ओर तिल हो वे लोग निपुणता और अपने विषय के जानकार होते हैं. जिन लोगों के माथे पर बायीं ओर तिल होता है वे लोग फिजूलखर्च करने में माहिर होते होते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसी व्यक्ति के होंठ पर तिल
अगर किसी महिला या पुरुष के पर के  होंठ तिल हो तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं. ऐसे लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है. ऐसे लड़के किसी भी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं.

किसी व्यक्ति के जांघों पर तिल
अगर किसी लड़के के जांघ पर तिल हो तो ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं. यही कारण है कि ये बहुत जल्दी अपने दोस्त बना लेते हैं. ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और जीवन में जो भी सफलता पाते हैं अपनी मेहनत से ही पाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rohini Vrat 2025: क्यों रखा जाता है अगहन माह में रोहिणी व्रत, सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए जान लें पूजा विधि!

और पढ़ें- Triekadash Yog 2025: इन 3 राशि वालों की तिजोरियों में भर जाएंगे नोट, बुध और यम के त्रिएकादश योग से जातकों के खुल जाएंगे भाग्य!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

lucky moles

Trending news

शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल