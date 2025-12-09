Advertisement
Vastu Tips: वो 4 मूर्तियां तो घर के लिए उगलती हैं धन, जानें किसे कहा लगाएं!

Lucky Vastu Idols For Good luck: लोग अपने घर को मूर्ति आदि से संवारना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी होती है कि कौन सी मूर्ति घर में रखें और किस दिशा में रखें. आइए जानें इस बारे में वास्तु नियम क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:07 PM IST
Vastu Tips
Vastu Tips

Lucky Vastu Idols For Money: आजकल लोग अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें रखते हैं. अगर घर की साज-सजावट की चीजें वास्तु के अनुसार रखी जाएं तो घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी गई हर चीज सकारात्मक या नकारात्मक उर्जा का प्रवाह कर सकती है. ऐसे में जरूरी है कि कोई वस्तु घर में रखें तो सोच समझकर ही रखें. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि वो कौन सी 4 मूर्तियां हैं जिसको घर में रखना शुभ होता है.

कछुए की मूर्ति
कछुए की मूर्ति वास्तु अनुसार घर के लिए अति शुभ होती है. कछुए की मूर्ति को जिस घर में स्थान दिया जाता है वहा पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है. धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी यह मूर्ति बहुत सहायक सिद्ध होता है. कछुए को ड्राइंग रूम में जगह दे सकते हैं.

कामधेनु गाय की मूर्ति
कामधेनु गाय की मूर्ति को घर में रखने से घर में सकारात्मकता आती है. धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और भाग्य मजबूत होता है. आर्थिक समस्यएं दूर होती हैं.

हंसों का जोड़ा
वास्तु अनुसार, हंसों के जोड़े की मूर्ति को घर में लगाने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. ऐसी मूर्ति घर में रखना अति शुभ होता है. बेडरूम में हंस के जोड़े की मूर्ती रखें, गेस्ट रूम में हंस का जोड़ा रख सकते हैं इससे घर में धन की स्थिति अच्छी होती है.

हाथी की मूर्ति
वास्तु अनुसार हाथी शक्ति, समृद्धि और बुद्धि का प्रतीक है. इसे घर में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और पारिवारिक शांति बढ़ती है. बेडरूम में चांदी का हाथी रखने से घर पर राहु का बुरा प्राभव नहीं पड़ता है और इस तरह की सभी समस्याओं का अंत होता है. आर्थिक तंगी दूर होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Saptarshi Ke Bare Me: वो सप्तऋषि जिन पर ब्रह्माण्ड में संतुलन बनाए रखने का है दायित्व, क्या आप इनके बारे में जानते हैं

और पढ़ें- Shukra Shani Ka Yog: शुक्र शनि का अति शुभ और शक्तिशाली योग, 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगा मेहनत का पूरा फल!

और पढ़ें- Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें दवाइयों को सिरहाने रखना शुभ या अशुभ, जल्दी ठीक होने के लिए इसे घर की किस दिशा में रखें!

