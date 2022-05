How to watch Blood Moon Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 07:57 बजे शुरू हो चुका है और यह दोपहर के 12:20 बजे तक चलेगा. यानी कि चंद्र ग्रहण करीब 5 घंटे का रहेगा. चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा का चांद लाल रंग के गोले की तरह नजर आएगा. इसे ब्‍लड मून कहा जाता है. हालांकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन भारतीय लोग ब्‍लड मून का दीदार कर सकेंगे.

साल के पहले चंद्र ग्रहण का सीधा प्रसारण स्‍पेस एजेंसी नासा (NASA) कर रही है. इस लाइव स्‍ट्रीम के जरिए लोग ब्‍लड मून का खूबसूरत और रोमांचक नजारा देख सकेंगे. नासा ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है. लोग नासा की साइट और ट्विटर के जरिए ब्‍लड मून का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

Psst! Want to see a total lunar eclipse? Watch #NASAScienceLive on May 15 when Earth sneaks between the Moon and the Sun.

No matter where you are, or if your skies are clear, you can watch with us and @NASAMoon experts ready to answer your questions: https://t.co/oA5JWRRMx1 pic.twitter.com/Dcj9LG4aaJ

— NASA (@NASA) May 13, 2022