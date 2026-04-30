मतदान के बाद ममता बनर्जी ने बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन, वाक् सिद्धि और शत्रुओं का नाश करने वाली मां बगलामुखी की शक्तियां हैं अपार!

Maa Baglamukhi Ki Puja Benefits: पश्चिम बंगाल के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. 29 अप्रैल 2026 को दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान संपन्न हुए. मतदान तो खत्म हुआ लेकिन मतदान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी एक खबर ने सियासी शोर को और तेज कर दिया. दरअसल, मतदान करने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता स्थित बगलामुखी मंदिर पहुंचीं और माता बगलामुखी के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा उपासना किया.

ममता का बगलामुखी मंदिर जाना देता है गहरा सियासी संकेत

मां बगलामुखी दस महाविद्याओं में से आठवीं महाविद्या हैं जो अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर उन्हें असीम शक्ति प्रदान करती हैं और विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं. अब जब ममता बनर्जी ने बगलामुखी मंदिर के दर्शन किए तो इसे लेकर राजनैतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई और अब चुनावी माहौल के बीच उनके इस मंदिर दौरे के अलग-अलग आशय निकाले जा रहे हैं. ध्यान दें कि बीजेपी और टीएमसी के बीच इस चुनाव में कड़ा मुकाबला है और ऐसे में ममता बनर्जी का बगलामुखी मंदिर जाना वो भी मतदान के तुरंत बाद, कई सियासी संकेत देता है. आइए जानें मां बगलामुखी कौन हैं और उनकी शक्तियां कितनी अपार हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि माता की उपासना करने से क्या-क्या लाभ होते हैं.

और पढ़ें- Vastu Tips: भगवान रूठ जाएं उससे पहले जान लें बालकनी में मंदिर होना शुभ या अशुभ, नोट कर लें इससे जुड़े वास्तु टिप्स

Add Zee News as a Preferred Source

आठवीं महाविद्या

मां बगलामुखी सभी दस महाविद्या में से आठवीं महाविद्या हैं. मान्यता है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माता का प्रकाट्य हुआ. हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई माता को पीताम्बरा देवी के रूप में भी जाना जाता है जिसके कई स्वरूप हैं. मां बगलामुखी की रात्रि काल में उपासना करने का विधान है. मान्यता है कि इस काल में माता की पूजा करने से विशेष सिद्धियां पाई जा सकती हैं. रत्नजड़ित सिहासन पर विराजमान मां बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं यानी देवी अपने भक्तों के भय को दूर करती हैं. भक्त के सभी शत्रुओं का नाश करती है और बुरी शक्तियों को दूर कर हमेशा उनकी रक्षा करती हैं.

माता के भक्त को कोई हरा नहीं सकता

मान्यता अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को धारण करने वाली माता बगलामुखी की पूजा करने वाले भक्त को शत्रुनाश, वाक् सिद्धि, वाद विवाद में जीत का आशीर्वाद प्राप्त होता है. माता की कृपा जिस भी भक्त पर होती है वह जीवन में हर बाधा से मुक्त होकर हर ओर से सफलता पाता है. ऐसे भक्त को कोई भी अनेक प्रयासों के बाद भी हरा नहीं सकता है. माता को प्रसन्न करने का एक अति सरल उपाय ये है कि माता को पीले फूल और नारियल चढ़ाएं. इससे माता अति प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करती हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Garuda Purana: गजब है मृत्यु के बाद योनियों का खेल, गरुड़ पुराण में क्या है पतिपरायण पत्नी का त्याग करने से लेकर पानी चोर की सजा? जानें