Maa Durga Aarti: दुर्गा जी की आरती: जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी…

Durga Ji Ki Aarti: शारदीय नवरात्रि 2025 के समापन के बाद दशहरा पर्व आता है. इस दिन सुबह सवेरे मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की आरती का गान करने से पूजा संपन्न होता है. मां दुर्गा की आरती जिस घर में होती है उस परिवार के सदस्य भय से मुक्त रहते हैं और सभी दुखों से दूर रहते हैं. आइए मां दुर्गा की आरती जानें.

दुर्गा माता की आरती ( Maa Durga Aarti)

||माँ दुर्गा की आरती||

"जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति ।

"तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव री ॥टेक॥



"मांग सिंदूर बिराजत टीको मृगमद को ।

"उज्ज्वल से दोउ नैना चंद्रबदन नीको ॥जय॥



कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजै।

"रक्तपुष्प गल माला कंठन पर साजै ॥जय॥



केहरि वाहन राजत खड्ग खप्परधारी ।

सुर-नर मुनिजन सेवत तिनके दुःखहारी ॥जय॥



कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती ।

कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ॥जय॥



शुम्भ निशुम्भ बिडारे महिषासुर घाती ।

धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती ॥जय॥



चौंसठ योगिनि मंगल गावैं नृत्य करत भैरू।

बाजत ताल मृदंगा अरू बाजत डमरू ॥जय॥



भुजा चार अति शोभित खड्ग खप्परधारी।

मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ॥जय॥



कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ।

श्री मालकेतु में राजत कोटि रतन ज्योति ॥जय॥



श्री अम्बेजी की आरती जो कोई नर गावै ।

कहत शिवानंद स्वामी सुख-सम्पत्ति पावै ॥जय॥

दुर्गा मां के इन मंत्रों का करें जाप:

इस मंत्र का करें जाप-

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।

शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते॥

इस मंत्र का करें जाप-

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते॥

इस मंत्र का करें जाप-

नवार्ण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै'

