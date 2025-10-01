डोली पर विदा होंगी मां दुर्गा, जाते हुए दे रहीं ये अहम संकेत, कलश विसर्जन का समय भी जान लें

Maa Durga ki Sawari: हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा का खास सवारी पर आगमन और प्रस्‍थान होता है. इस साल मां दुर्गा का हाथी की सवारी पर सवार होकर आई हैं. वहीं अब दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा डोली या पालकी में सवार होकर विदा होंगी. मां दुर्गा मनुष्‍य के कंधों पर सवार होकर विदा होंगी. धर्म-शास्‍त्रों में बताया गया है कि कैसे मां के आगमन-प्रस्‍थान की सवारी तय होती है और मां की सवारी क्‍या संकेत देती है.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा शातिर और चालाक होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, कभी दे देते हैं धोखा

मां दुर्गा का प्रस्‍थान

Add Zee News as a Preferred Source

शारदीय नवरात्रि की नवमी 1 अक्‍टूबर को है और 2 अक्‍टूबर को दशहरा के दिन मां दुर्गा विदा लेंगी. इस साल मां दुर्गा का प्रस्‍थान मनुष्‍य के कंधों पर हो रहा है. यानी कि मां दुर्गा डोली या पालकी में विदा होंगी. जब मां दुर्गा गुरुवार के दिन विदा लेती हैं तो माता की सवारी डोली या पालकी होती है. इस साल शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि 2 अक्‍टूबर 2025, गुरुवार को है.

डोली पर प्रस्‍थान का संकेत

2 अक्‍टूबर को विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. इस दिन गुरुवार होने के कारण मां दुर्गा का डोली पर सवार होकर प्रस्‍थान करेंगी. मां दुर्गा का डोली पर विदा होना बेहद शुभ माना जाता है. यह भक्‍तों को सौभाग्‍य और समृद्धि देता है. मां दुर्गा के भक्‍तों को आने वाले कुछ समय तक खुशहाली और समृद्धि मिलेगी.

यह भी पढ़ें: अक्‍टूबर की सबसे लकी राशियां, मां दुर्गा से लेकर लक्ष्‍मी माता तक सबकी होगी कृपा, घर में धन का लगेगा ढेर

नवरात्रि कलश विसर्जन मुहूर्त

नवरात्रि पर जिन घरों में कलश स्‍थापना हुई है, वे दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन करते हैं. पंचांग के अनुसार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 10 मिनट पर खत्म होगी. उदयातिथि के अनुसार, 2 अक्‍टूबर को दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन किया जाएगा.

दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से दोपहर 12 बजकर 51 मिनट के बीच भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: योद्धा की तरह होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, जिंदगी जीने का अंदाज देखकर मुरीद हो जाते हैं लोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)