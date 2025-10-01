Advertisement
डोली पर विदा होंगी मां दुर्गा, जाते हुए दे रहीं ये अहम संकेत, कलश विसर्जन का समय भी जान लें

Dussehra 2025: नवरात्रि समापन पर हैं और अब मां दुर्गा विदा होंगी. इस साल शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा का प्रस्‍थान डोली में हो रहा है. मां दुर्गा का डोली या पालकी में विदा होना अहम संकेत दे रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:51 AM IST
Maa Durga ki Sawari: हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा का खास सवारी पर आगमन और प्रस्‍थान होता है. इस साल मां दुर्गा का हाथी की सवारी पर सवार होकर आई हैं. वहीं अब दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा डोली या पालकी में सवार होकर विदा होंगी. मां दुर्गा मनुष्‍य के कंधों पर सवार होकर विदा होंगी. धर्म-शास्‍त्रों में बताया गया है कि कैसे मां के आगमन-प्रस्‍थान की सवारी तय होती है और मां की सवारी क्‍या संकेत देती है. 

मां दुर्गा का प्रस्‍थान 

शारदीय नवरात्रि की नवमी 1 अक्‍टूबर को है और 2 अक्‍टूबर को दशहरा के दिन मां दुर्गा विदा लेंगी. इस साल मां दुर्गा का प्रस्‍थान मनुष्‍य के कंधों पर हो रहा है. यानी कि मां दुर्गा डोली या पालकी में विदा होंगी. जब मां दुर्गा गुरुवार के दिन विदा लेती हैं तो माता की सवारी डोली या पालकी होती है. इस साल शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि 2 अक्‍टूबर 2025, गुरुवार को है. 

डोली पर प्रस्‍थान का संकेत 

2 अक्‍टूबर को विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. इस दिन गुरुवार होने के कारण मां दुर्गा का डोली पर सवार होकर प्रस्‍थान करेंगी. मां दुर्गा का डोली पर विदा होना बेहद शुभ माना जाता है. यह भक्‍तों को सौभाग्‍य और समृद्धि देता है. मां दुर्गा के भक्‍तों को आने वाले कुछ समय तक खुशहाली और समृद्धि मिलेगी. 

नवरात्रि कलश विसर्जन मुहूर्त 

नवरात्रि पर जिन घरों में कलश स्‍थापना हुई है, वे दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन करते हैं. पंचांग के अनुसार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 1 मिनट से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 10 मिनट पर खत्म होगी. उदयातिथि के अनुसार, 2 अक्‍टूबर को दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन किया जाएगा.  

दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से दोपहर 12 बजकर 51 मिनट के बीच भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

Dussehra 2025

