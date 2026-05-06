Kali Mandir: यहां विराजमान हैं 16 भुजाओं वाली मां काली, मंदिर में सिर्फ लाल-पीला धागा बांधने से होता है भाग्योदय!

Kali Deori Mandir: भारत में मां दुर्गा के कई सिद्ध और भव्य मंदिर हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित देवड़ी मंदिर अपनी दिव्यता और रहस्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है. देवी काली को समर्पित यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना माना जाता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बनावट और प्राचीन परंपराएं हैं, जो आज भी वैसी ही बनी हुई हैं. 16 भुजाओं वाली माता काली के इस मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए अद्भुत परंपरा का पालन किया जाता है. आइए, जानते हैं माता काली के इस मंदिर से जुड़ी खास बातें.

अद्भुत है मंदिर निर्माण की शैली

देवड़ी काली मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक-दूसरे में फंसाकर इसे खड़ा किया गया है. इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता है कि इसकी बनावट में किसी प्रकार का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है. कहा जाता है कि जिसने भी मंदिर के स्वरूप को बदलने की कोशिश की, उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. यही कारण है कि आज भी यह मंदिर अपने पुराने स्वरूप में सुरक्षित है.

मंदिर में विराजती हैं 16 भुजाओं वाली मां काली

आमतौर पर मां काली की मूर्तियां 4 या 8 भुजाओं वाली होती हैं, लेकिन यहां देवी की मूर्ति बेहद दुर्लभ है. यहां मां काली की करीब 3 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिनकी 16 भुजाएं हैं. स्थानीय लोग इसे सोलहभुजी मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं. मंदिर में विराजमान मां काली की मूर्ति सुनहरे गहनों से सजी हुई है और उनके हाथों में धनुष, ढाल और फूल जैसे शस्त्र हैं.

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यहां धागा बांधने की है अनोखी परंपरा

इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यहां के बांस के ढांचे पर धागा बांधने की है. भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं और मंदिर परिसर में बने बांस के ढांचे पर लाल और पीले रंग के धागे बांधते हैं. मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. जब भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है, तो वह दोबारा आकर उन धागों को खोलता है और माता रानी को धन्यवाद देता है.

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राजा के स्वप्न से जुड़ा है मंदिर का निर्माण

लोक कथाओं के अनुसार, इस मंदिर का इतिहास तमाड़ के राजा से जुड़ा है। कहा जाता है कि देवी मां ने राजा को सपने में दर्शन दिए थे। इसके बाद राजा ने घने जंगल के बीच इस पवित्र स्थान को खोज निकाला और वहां मंदिर का निर्माण करवाया.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)