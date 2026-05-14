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Hindi Newsधर्मAstro Tips: काटों भरी राह पर चल रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, मां काली के इन 7 मंत्रों में से किसी एक का कर लें जाप, बाधक दोष होंगे दूर!

Astro Tips: काटों भरी राह पर चल रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, मां काली के इन 7 मंत्रों में से किसी एक का कर लें जाप, बाधक दोष होंगे दूर!

Maa Kali Ke Mantra Jaap Ke Benefits: मां काली के दिव्य और चमत्कारी मंत्रों को जानेंगे जिनके जाप से जीवन में सफलता, घर में सुख-समृद्धि आती है और मन का भय दूर होता है. यहां 7 मंत्रों और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 14, 2026, 10:02 AM IST
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Maa Kali
Maa Kali

Maa Kali Ke Mantra: मां काली नवदुर्गा की ऊर्जा स्रोत मानी जाती हैं जिनकी उपासना करने से शक्ति और बल प्राप्ति होती है. अधिकतर तांत्रिकों द्वारा भी मां काली की साधना की जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां काली की सात्विक पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं. दक्षिण काली मंत्र के साथ ही मां काली के अन्य कई प्रभावशाली मंत्र है जो दिव्य और चमत्कारी है. इन मंत्रों का जाप करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और मन का भय दूर होता है. साथ ही सभी तरह के बाधक दोष भी दूर हो जाते हैं आइए मां काली के मंत्रों को जानें.

दक्षिण काली मंत्र: 'ॐ क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूँ ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूँ ह्रीं ह्रीं स्वाहा॥' 
इस मंत्र  का जाप करने से मन के भय का नाश होता है और भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. भक्त की सोच सकारात्मक होती है   

एकाक्षरी काली मंत्र: 'ॐ क्रीं'
इस मंत्र का जाप करने से भक्त को शत्रु पर विजय प्राप्त होती है. बड़े से बड़ा बिगड़ा काम सिद्ध होने लगता है.

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तीन अक्षरी काली मंत्र: 'ॐ क्रीं ह्रुं ह्रीं'
इस एक मंत्र का जाप करने से भक्त को हर ओर से सफलता की प्राप्ति होने लगती है और सभी बाधाओं का नाश होता है. तरक्की के रास्त खुलते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

पांच अक्षरी काली मंत्र: ॐ क्रीं ह्रुं ह्रीं हूँ फट्
इस मंत्र का जाप करने से भक्त के जीवन की पांच बड़ी समस्याओं का अंत होता है या 5 भारी संकट दूर होते हैं. यह एक अचि प्रभावशाली मंत्र है.

सप्ताक्षरी काली मंत्र: ॐ हूँ ह्रीं हूँ फट् स्वाहा 
इस मंत्र का जाप करने से मां काली और शिव जी दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है. इस मंत्र के जाप से शिव जी के भैरव रूप प्रसन्न होते हैं और साधक को बल और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

श्री दक्षिणकाली मंत्र: 'क्रीं ह्रुं ह्रीं दक्षिणेकालिके क्रीं ह्रुं ह्रीं स्वाहा'
इस मंत्र का जाप करने से साधक को मृत्यु का भय नहीं होता और न तो अकाल मृत्यु जैसे योग बनते हैं. मन का बड़ा से बड़ा भय दूर होता है.

भद्रकाली मंत्र: 'ॐ ह्रौं काली महाकाली किलिकिले फट् स्वाहा' 
इस मंत्र का जाप करने वाले भक्त को मां काली अष्ट सिद्धियों का स्वामी बनाती हैं. ऐसे भक्त को मां काली का आशीर्वाद तो मिलता ही है इसके साथ-साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है.

मां काली के मंत्र जाप के नियम
मां काली के मंत्रों का जाप करना कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि इसके लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है. जैसे मंत्र जाप करने वाले साधक को मन में सकारात्मकता रखनी चाहिए. किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए. इन मंत्रों के जाप से जुड़े नियमों को पूरी तरह मानना चाहिए और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इन मंत्रों के जाप को लेकर विस्तृत जानकारी अपने सलाहकार या ज्योतिषाचार्य से जरूर लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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