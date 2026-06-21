Maa kuteti devi temple: उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता. यहां के कण कण में देवी देवताओं का वास है. उत्तरकाशी जिले की खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसा ही पावन धाम है, जिसे मां कुटेटी देवी मंदिर कहा जाता है. यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है.
यहां आने वाले हर इंसान को एक गजब की मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. लोगों का अटूट विश्वास है कि मां कुटेटी के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता. जो भक्त सच्चे दिल से यहां मन्नत मांगता है, माता उसकी हर मुराद जरूर पूरी करती हैं.
इस मंदिर के इतिहास और चमत्कारों का जिक्र उत्तराखंड के प्राचीन सिद्धपीठों और सांस्कृतिक धरोहरों पर आधारित किताबों में मिलता है. इन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मां कुटेटी देवी का इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य के काल से जुड़ा हुआ है.
इसके साथ ही इस मंदिर का एक बहुत ही दिलचस्प नाता राजस्थान के कोटा राजघराने से भी है. इस सिद्धपीठ की महिमा इतनी ज्यादा है कि आज भी दूर दूर से नवविवाहित जोड़े यहां आते हैं. वे माता के चरणों में सिर झुकाकर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं.
माता के इस पावन धरती पर प्रकट होने के पीछे एक बहुत ही सुंदर लोककथा प्रचलित है. पुरानी कथाओं के अनुसार, सदियों पहले राजस्थान के कोटा के महाराजा गंगोत्री की यात्रा पर निकले थे. इस यात्रा के दौरान उत्तरकाशी के पास उनका पैसों और कीमती सामान से भरा बैग कहीं खो गया.
राजा बहुत परेशान हो गए. उन्होंने उत्तरकाशी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर माता से प्रार्थना की. राजा ने मन्नत मांगी कि यदि उनका खोया हुआ बैग मिल गया, तो वे अपनी बेटी की शादी इसी उत्तरकाशी क्षेत्र के किसी स्थानीय युवक से कर देंगे.
कहते हैं कि माता की कृपा से राजा का वह खोया हुआ बैग कुछ ही समय में बिल्कुल सुरक्षित मिल गया. राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की. उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह उत्तरकाशी के एक स्थानीय युवक से करा दिया. विवाह संपन्न होने के बाद राजा तो राजस्थान लौट गए, लेकिन राजकुमारी अपने ससुराल में बहुत दुखी रहने लगी.
वह अपनी कुलदेवी मां कुटेटी को बहुत याद करती थी. वह दिन रात रोती थी कि उसकी कुलदेवी उससे इतनी दूर राजस्थान में ही छूट गईं. राजकुमारी की यह तड़प देखकर माता का दिल पसीज गया.
आखिरकार मां कुटेटी ने एक रात राजकुमारी के सपने में आकर दर्शन दिए. माता ने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तू उदास मत हो, मैं खुद तेरे पास आ रही हूं और तेरे खेत में प्रकट होऊंगी. अगले दिन सुबह जब राजकुमारी इंद्रावती नदी के पास बने अपने खेत में काम करने गई, तो उसे वहां तीन अनोखे और चमत्कारी पत्थर मिले.
यह देखते ही राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर उसी पावन स्थान पर मां कुटेटी देवी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया. आज यह मंदिर इंद्रावती नदी के पास एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित है, जहां रोज भक्तों का तांता लगा रहता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)