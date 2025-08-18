रात में ये काम करने वालों के घर पल भर भी नहीं ठहरती हैं मां लक्ष्मी, पाई-पाई को होना पड़ता है मोहताज

Astro Tips for Night: शास्त्रों में कुछ ऐसा कार्यों का जिक्र किया गया है, जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि रात के समय क्या करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.
Astro Tips for Night: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना गया है. मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उसके जीवन में धन, अन्न और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती. लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. खासकर रात के समय की गई कुछ गलतियां सौभाग्य और धन-समृद्धि में बाधा डालती हैं. आइए जानते हैं रात के समय किन कार्यों से बचना चाहिए.
रात में किन चीजों का दान वर्जित है?
शास्त्रों में बताया गया है कि रात्रि के समय कुछ वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है. खट्टी चीजें जैसे दही और खट्टे फल रात में नहीं दान करने चाहिए. दूध और नमक का दान भी रात्रि के समय निषेध माना गया है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इन चीजों का दान सुबह या दिन के समय करना शुभ माना जाता है.
रात में इन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात के समय कुछ विशेष खाद्य वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है. मूली – इसे देवउठनी एकादशी पर विशेष महत्व प्राप्त है, इसलिए रात्रि में इसका सेवन नहीं करना चाहिए. सत्तू और चावल – सूर्यास्त के बाद इन दोनों चीजों के खाने की मनाही है. सफेद वस्तुएं – दूध को छोड़कर किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का सेवन रात में अशुभ माना जाता है.
रात को झाड़ू लगाने की मनाही
कई लोग सफाई के लिए रात में झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ बताया गया है. रात में झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं. साथ ही, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर कचरा फेंकना भी अशुभ माना जाता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)