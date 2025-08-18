रात में ये काम करने वालों के घर पल भर भी नहीं ठहरती हैं मां लक्ष्मी, पाई-पाई को होना पड़ता है मोहताज
Advertisement
trendingNow12886372
Hindi Newsधर्म

रात में ये काम करने वालों के घर पल भर भी नहीं ठहरती हैं मां लक्ष्मी, पाई-पाई को होना पड़ता है मोहताज

Astro Tips for Night: शास्त्रों में कुछ ऐसा कार्यों का जिक्र किया गया है, जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि रात के समय क्या करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में ये काम करने वालों के घर पल भर भी नहीं ठहरती हैं मां लक्ष्मी, पाई-पाई को होना पड़ता है मोहताज

Astro Tips for Night: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना गया है. मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उसके जीवन में धन, अन्न और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती. लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. खासकर रात के समय की गई कुछ गलतियां सौभाग्य और धन-समृद्धि में बाधा डालती हैं. आइए जानते हैं रात के समय किन कार्यों से बचना चाहिए.

रात में किन चीजों का दान वर्जित है?

शास्त्रों में बताया गया है कि रात्रि के समय कुछ वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है. खट्टी चीजें जैसे दही और खट्टे फल रात में नहीं दान करने चाहिए. दूध और नमक का दान भी रात्रि के समय निषेध माना गया है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इन चीजों का दान सुबह या दिन के समय करना शुभ माना जाता है.

रात में इन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात के समय कुछ विशेष खाद्य वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है. मूली – इसे देवउठनी एकादशी पर विशेष महत्व प्राप्त है, इसलिए रात्रि में इसका सेवन नहीं करना चाहिए. सत्तू और चावल – सूर्यास्त के बाद इन दोनों चीजों के खाने की मनाही है. सफेद वस्तुएं – दूध को छोड़कर किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का सेवन रात में अशुभ माना जाता है.

रात को झाड़ू लगाने की मनाही

कई लोग सफाई के लिए रात में झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ बताया गया है. रात में झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं. साथ ही, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर कचरा फेंकना भी अशुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
महाराष्ट्र में भारी बारिश, सीएम फडणवीस ने पड़ोसी राज्यों से क्यों किया संपर्क?
Mumbai rain
महाराष्ट्र में भारी बारिश, सीएम फडणवीस ने पड़ोसी राज्यों से क्यों किया संपर्क?
;