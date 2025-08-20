शनि की छाया वाले घर में पल भी नहीं रुकती हैं मां लक्ष्मी, ये 4 चीजें होने पर धन की देवी का होता है स्थाई वास

Shani Dev Maa Laxmi Story: ज्योतिष शास्त्र में यह धारणा प्रचलित है कि माता लक्ष्मी (धन की देवी) और शनिदेव का एक ही स्थान पर वास होना संभव नहीं होता. कहा जाता है कि जब भी शनि की दशा शुरू होती है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और शनिदेव दंडस्वरूप धन-संपत्ति तक छीन लेते हैं. लेकिन, शास्त्र यह भी मानते हैं कि सच्चे और उत्तम कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह इस धारणा को भी बदल सकता है और लक्ष्मी व शनि दोनों का एक ही घर में वास संभव हो जाता है. आइए जानते हैं कि शनि की छाया वाले घर में कौन सी 4 चीजें होने पर मां लक्ष्मी को घर में वास करना ही पड़ता है.

राजा और शनि मूर्ति की कथा

बहुत समय पहले एक दानी और न्यायप्रिय राजा था. उसके राज्य में कोई दुखी या परेशान नहीं रहता था. वह निष्पक्ष, ईमानदार और करुणामय शासक माना जाता था. एक बार उसके राज्य में एक विशाल मेले का आयोजन हुआ. मेले में दूर-दराज से व्यापारी आए और अपनी-अपनी दुकानें लगाईं. राजा को यह चिंता हुई कि कहीं ऐसा न हो कि छोटे व्यापारियों का सामान न बिके और वे निराश होकर लौट जाएं. इसलिए उसने घोषणा की कि मेले के अंतिम दिन जो भी सामान बचेगा, वह स्वयं उसे खरीद लेगा. तीन दिन का मेला संपन्न हुआ और आश्चर्य की बात यह थी कि सारी वस्तुएं बिक गईं, बस एक शनिदेव की काली मूर्ति बच गई. लोगों ने भयवश उसे नहीं खरीदा. राजा ने अपना वचन निभाया और शनिदेव की मूर्ति खरीदकर महल में स्थापित कर दी. पंडितों और जानकारों ने चेतावनी दी कि जहां शनि होंगे वहां लक्ष्मी नहीं रहेंगी. लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग रहा.

देवी लक्ष्मी का स्वप्न

रात्रि में मां लक्ष्मी राजा के स्वप्न में प्रकट हुईं और बोलीं- “राजन, अब यहां शनि का वास है, अतः मैं यहां नहीं रह सकती.” यह कहकर वे धर्म, वैभव और धैर्य के देवताओं को साथ लेकर जाने लगीं. तभी राजा ने सत्य के देवता से कहा- “मैंने जीवनभर सत्य का साथ दिया है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी पीछे नहीं हटा. आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते.” राजा की यह अटल निष्ठा देखकर सत्य के देवता वहीं ठहर गए.

कर्म की जीत

जब धर्म, वैभव और धैर्य के देवता ने देखा कि सत्य पीछे नहीं हटे तो उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया. आखिरकार, मां लक्ष्मी को भी वहीं रुकना पड़ा. इस प्रकार उस सत्यनिष्ठ राजा ने अपने कर्म और सत्य के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया.

