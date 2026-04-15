Baby Name: अक्षय तृतीया पर जन्मी है घर में बिटिया? मां लक्ष्मी के नाम पर रखें अपनी लाडली का नाम, जीवन में होगा धन ही धन!

Maa Laxami Ke Naam Par Beti Ka Naam: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीय पर्व को अति शुभ माना जाता है. इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का विधान है. इस साल 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पर्व मानाया जाएगा. ऐसे में इस पवित्र दिन पर अगर आपके घर में बिटिया का जन्म होता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन हुआ है. ऐसी बच्ची के लिए सुंदर और मां लक्ष्मी से जुड़े नाम चुनें ताकि उस पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और जीवनभर धन-धान्य की कमी न हो सके. मां लक्ष्मी के नामों की लिस्ट और उसके अर्थ इस लेख में हम जानेंगे.

बिटिया के लिए मां लक्ष्मी के नाम

सुरभि- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- सुगंधा

परमात्मिका- देवी लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- सर्वव्यापी देवी

वाची- लक्ष्मी मां के इस नाम का अर्थ है- अमृतमयी वाणी

शुचि- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ- पवित्रता की देवी

स्वाहा- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ होता है- शुभ

स्वधा- देवी मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- जो अशुभता को दूर करे

सुधा - माता लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- अमृत की देवी

दीत्य- मां लक्ष्मी के इस सुंदर नाम का अर्थ है- जो प्रार्थना का जवाब देती हैं

दीप्ता- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- लौ की तरह जगमगाने वाली

वसुधा- मां लक्ष्मी के इस नाम का मतलब है- पृथ्वी की देवी

कामाक्षी- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ होता है- आकर्षक आंखों वाली देवी

कमलसम्भवा- मां लक्ष्मी के इस नाम का मतलब क्या है- जो कमल में से उपस्थित होती है

अनघा- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ जानें- निष्पाप या शुद्ध

हरिवल्लभी- मां लक्ष्मी के इस नाम का मतलब- भगवान विष्णु की पत्नी

अशोका- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ होता है वो दुःख को दूर करती है

धर्मनिलया- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- धर्म की रक्षा करने वाली.

पुण्यगन्धा- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- दिव्य सुगंधित देवी

सुप्रसन्ना- मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- अनुकंपा करने वाली, प्रसन्न चित्त रहने वाली

चंद्रवंदना - मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ है- जिनकी दीप्ति चंद्र के समान हो

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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