Maa Laxmi: अगर घर में बार-बार घट रही हैं ये 5 घटनाएं, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी हैं नाराज!

Maa Laxmi: शास्त्रों में मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि धन की देवी नाराज हैं. आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की नाराजगी के 5 खास संकेतों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:22 PM IST
Maa Laxmi: अगर घर में बार-बार घट रही हैं ये 5 घटनाएं, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी हैं नाराज!

Maa Laxmi ki Narazgi ke Sanket: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना गया है. जिन लोगों पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती. ऐसे व्यक्ति के कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है. लेकिन जब मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, तो जीवन में अचानक आर्थिक संकट, परिवार में कलह या कार्यों में रुकावट जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं. वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं, जो बताते हैं कि देवी लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी हैं. आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में.

तुलसी या मनी प्लांट का सूख जाना

अधिकांश हिंदू घरों में तुलसी और मनी प्लांट को शुभ और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक माना जाता है. लेकिन यदि ये पौधे अचानक मुरझाने या सूखने लगें, तो इसे मां लक्ष्मी के असंतोष का संकेत माना जाता है. ऐसे में तुलसी के पास रोजाना शाम को दीपक जलाएं और मनी प्लांट वाले गमले में लाल मोली बांधें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा फिर से प्राप्त होती है.

नल से लगातार पानी टपकना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नल से लगातार पानी का टपकना धन की हानि का संकेत है. यह धीरे-धीरे आर्थिक नुकसान और घर में अस्थिरता ला सकता है. ऐसे में इससे मुक्ति पाने के लिए टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं और मां लक्ष्मी की स्तुति करें. इससे धन का अपव्यय रुकता है और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है.

बार-बार धन या आभूषण का गुम हो जाना

अगर घर में बार-बार पैसे, गहने या कीमती वस्तुएं खोने लगें, तो यह इस बात का संकेत है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में ठहरना नहीं चाहतीं. ऐसे में हर शुक्रवार को केसर की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और बाद में यह प्रसाद गरीबों में बांटें. इससे मां लक्ष्मी फिर से प्रसन्न हो जाएंगी. 

धन हानि या नुकसान से जुड़े सपने आना

यदि बार-बार ऐसे सपने आने लगें जिनमें आप धन या कीमती चीजें खो रहे हों, तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हैं. ऐसे में उपाय के तौर पर विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करना अत्यंत फलदायी होता है.

चांदी का सिक्का खो जाना

चांदी का संबंध सीधे मां लक्ष्मी से माना जाता है. यदि आपका चांदी का सिक्का या कोई चांदी की वस्तु खो जाए, तो यह संकेत है कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपसे दूर जा रहा है. ऐसे में नए चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी या मंदिर में रखें और प्रतिदिन देवी लक्ष्मी का स्मरण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

maa laxmi

