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Hindi Newsधर्मसालों से सूनी गोद भी भर देती हैं मां षष्ठी! विंध्याचल की पहाड़ियों में छिपा है वो मंदिर, जहां होती है हर मनोकामना पूरी

सालों से सूनी गोद भी भर देती हैं मां षष्ठी! विंध्याचल की पहाड़ियों में छिपा है वो मंदिर, जहां होती है हर मनोकामना पूरी

Vindhyachal Ashtabhuja Hill: मिर्जापुर की अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित मां षष्ठी का प्राचीन मंदिर संतान सुख की कामना करने वाले भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है, जहां कई परिवारों की सूनी गोद भरने के चमत्कारी किस्से प्रसिद्ध हैं. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 11, 2026, 04:35 PM IST
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सालों से सूनी गोद भी भर देती हैं मां षष्ठी! विंध्याचल की पहाड़ियों में छिपा है वो मंदिर, जहां होती है हर मनोकामना पूरी

Vindhyachal Ashtabhuja Hill: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्यवासिनी देवी टेंपल से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं. इसी पवित्र क्षेत्र में अष्टभुजा पहाड़ी पर मां षष्ठी का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है. इस मंदिर को लोग छठी मैया और माता कात्यायनी के नाम से भी जानते हैं. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. खासकर संतान सुख की इच्छा लेकर आने वाले दंपतियों के लिए यह मंदिर बेहद खास माना जाता है.

कहा जाता है कि जिन लोगों को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिल पाता है, वे यहां आकर मां षष्ठी से प्रार्थना करते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक मां अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनती हैं. इसी वजह से यहां हर साल बड़ी संख्या में दंपति दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर का वातावरण काफी शांत और आध्यात्मिक माना जाता है. पहाड़ी पर बने इस मंदिर तक पहुंचते ही लोगों को अलग तरह की शांति महसूस होती है.

मन्नत मांगने पर मिली बेटी...

विंध्याचल के रहने वाले दीपक मिश्रा ने भी मां षष्ठी की कृपा से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि शादी के कई साल बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला था. डॉक्टरों से इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था. इसके बाद उन्होंने मां षष्ठी के दरबार में जाकर मन्नत मांगी. दीपक का कहना है कि कुछ समय बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ. तभी से उनकी मां षष्ठी में आस्था और बढ़ गई.

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13 साल के बाद हुआ बेटा

दीपक मिश्रा ने यह भी बताया कि उनकी बहन को भी करीब 13 साल तक संतान नहीं हुई थी. परिवार काफी परेशान था. फिर उन्होंने अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित मां षष्ठी मंदिर में जाकर पूजा की और मन्नत मांगी. मान्यता के अनुसार मां की कृपा से एक साल के भीतर ही उनके घर बेटे का जन्म हुआ. ऐसे कई किस्से यहां सुनने को मिल जाते हैं. जिनकी वजह से लोगों की आस्था इस मंदिर में लगातार बढ़ती जा रही है.

धर्मगुरु त्रियोगी नारायण उर्फ मिठ्ठू मिश्र के मुताबिक मां षष्ठी का ये धाम विंध्य क्षेत्र के सबसे चमत्कारी स्थलों में गिना जाता है. उनका कहना है कि यहां आने वाले अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला है. कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी गोद सालों तक सूनी रही, लेकिन मां के आशीर्वाद से उनके घर बच्चों की किलकारियां गूंजीं. यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में संतान सुख की कामना लेकर पहुंचते हैं.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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