वैष्णो माता की आरती, मैया जय वैष्णवी माता...
वैष्णो माता की आरती, मैया जय वैष्णवी माता...

Maa Vaishno Devi Ki Aarti Lyrics: माता वैष्णो देवी की आरती करने से घर में सुख समृद्धि आती हैं और माता वैष्णों की कृपा भी हमेशा घर पर बनी रहती है. सुबह सूर्योदय से ठीक पहले यह आरती गई जाती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:43 AM IST
Maa Vaishno Devi Ki Aarti In Hindi
Maa Vaishno Devi Ki Aarti In Hindi

Vaishno Mata Aarti: मां वैष्णो माता की आरती सुबह सूर्योदय से ठीक पहले की जाती है और फिर शाम को सूर्यास्त के तुरंत माता की आरती की जाती है. माता की आरती जिस घर में गई जाती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है. आइए जानें 

||वैष्णो माता की आरती||
जय वैष्णवी माता,
मैया जय वैष्णवी माता ।
हाथ जोड़ तेरे आगे,
आरती मैं गाता ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

शीश पे छत्र विराजे,
मूरतिया प्यारी ।
गंगा बहती चरनन,
ज्योति जगे न्यारी ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

ब्रह्मा वेद पढ़े नित द्वारे,
शंकर ध्यान धरे ।
सेवक चंवर डुलावत,
नारद नृत्य करे ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

सुन्दर गुफा तुम्हारी,
मन को अति भावे ।
बार-बार देखन को,
ऐ माँ मन चावे ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

भवन पे झण्डे झूलें,
घंटा ध्वनि बाजे ।
ऊँचा पर्वत तेरा,
माता प्रिय लागे ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

पान सुपारी ध्वजा नारियल,
भेंट पुष्प मेवा ।
दास खड़े चरणों में,
दर्शन दो देवा ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

जो जन निश्चय करके,
द्वार तेरे आवे ।
उसकी इच्छा पूरण,
माता हो जावे ॥
॥ जय वैष्णवी माता..॥

इतनी स्तुति निश-दिन,
जो नर भी गावे ।
कहते सेवक ध्यानू,
सुख सम्पत्ति पावे ॥

जय वैष्णवी माता,
मैया जय वैष्णवी माता ।
हाथ जोड़ तेरे आगे,
आरती मैं गाता ॥

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

