Ekadashi Vrat kab hai January 2026 : माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं. जया एकादशी व्रत रखने और विधि-विधान भगवान विष्‍णु की पूजा करने से सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं. साल 2026 के जनवरी महीने के आखिर में जया एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह व्रत 28 जनवरी को रखा जाएगा या 29 जनवरी को, इसे लेकर व्रतियों में असमंजस है.



जया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ शुक्‍ल एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 की शाम 4 बजकर 35 मिनट से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2026 की दोपहर 01 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार 29 जनवरी को एकादशी व्रत रखना उचित होगा.

जया एकादशी पर पूजा मुहूर्त और पारण समय

इस साल जया एकादशी पर पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त 29 जनवरी को दोपहर 12 बजकर 13 से दोपहर 12 बजकर 56 तक रहेगा. वहीं एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को सुबह 06 बजकर 34 मिनट से लेकर 09 बजकर 21 मिनट तक किया जा सकता है. इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी.

एकादशी तिथि के ना करें ये काम

एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए. एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है. नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए. इसके अलावा एकादशी के दिन ना तो बाल धोने चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए. कई घरों में एकादशी के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता है, बल्कि केवल झाड़ू लगाई जाती है.

जया एकादशी व्रत की पूजा विधि

जया एकादशी को सुबह जल्‍दी स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. फिर भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण का स्‍मरण करके व्रत का संकल्‍प लें. इसके बाद गंगाजल छिड़क कर पूजा स्‍थल को पवित्र करें. फिर भगवान विष्‍णु का गंगाजल से अभिषेक करें. उन्‍हें हल्‍दी, चंदन, अक्षत अर्पित करें. सात्विक चीजों का भोग लगाएं, भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें. साथ ही ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करें. आरती करें. पूरे दिन निराहार रहें और अगले दिन द्वादशी तिथि को एकादशी व्रत का पारण करें.

