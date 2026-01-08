Advertisement
Navratri 2026 Calender : साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, इसमें 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्रि होती हैं और 2 अप्रत्‍यक्ष नवरात्रि होती हैं. साल 2026 में कब कौनसी नवरात्रि रहेंगी, यहां देखें सारी डिटेल्‍स. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:35 PM IST
Navratri 2026 Dates: नवरात्रि पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है. यह शक्ति की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. साल में 4 बार नवरात्रि पर्व मनाया जाता है. इनमें से 2 गुप्‍त नवरात्रि होती हैं, जो तंत्र-मंत्र और साधना के लिए अहम होती हैं. वहीं 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्रि होती हैं, जो उत्‍सव की नवरात्रि होती हैं. इसमें शारदीय नवरात्रि पर्व की धूम तो देखने लायक होती है. जगह-जगह गरबा खेला जाता है. देवी मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है. खूब भंडारे होते हैं. मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्‍थापित की जाती हैं. जानिए 2026 में कब कौनसी नवरात्रि मनाई जाएंगी. 

माघ मास की गुप्‍त नवरात्रि 

साल 2026 की सबसे पहली नवरात्रि माघ महीने की गुप्‍त नवरात्रि होंगी. गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना के लिए होती हैं. इन 9 दिनों में दस महाविद्याओं की विधि-विधान से पूजा और साधना की जाती है. साल 2026 में गुप्‍त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 27 जनवरी 2026 को समाप्‍त होंगी. 

चैत्र नवरात्र 2026 

चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्‍यक्ष नवरात्रि होती हैं. इसमें भक्‍त 9 दिन उपवास करते हैं और फिर 10 वें दिन कन्‍या भोजन करके व्रत खोलते हैं. साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को समाप्त होंगी. चैत्र नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना स्‍थापना की जाती है. इस साल चैत्र नवरात्रि पर घटस्‍थापना का शुभ्‍ज्ञ मुहूर्त 19 मार्च की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. 

आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2026 
साल 2026 की दूसरी गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में आती हैं. इस साल आषाढ़ गुप्‍त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई 2026 से होगी और इसका समापन 23 जुलाई 2026 को होगा. इसके लिए घटस्थापना मुहूर्त सुबह 5 बजकर 33 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 39 मिनट तक रहेगा.

शारदीय नवरात्र 2026 

शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में आती हैं. ये अश्विन मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि को समाप्‍त होती हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक समाप्त होगी. इसके बाद 21 अक्‍टूबर को दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा. वहीं शारदीय नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना मुहूर्त 11 अक्‍टूबर 2026 की सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 44 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

