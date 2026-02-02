Advertisement
Hindi Newsधर्मMagh Mala 2026 end date : माघ महीना खत्‍म पर जारी रहेगा माघ मेला, ये है स्‍नान की अंतिम तारीख

Magh Mala 2026 end date : माघ महीना खत्‍म पर जारी रहेगा माघ मेला, ये है स्‍नान की अंतिम तारीख

Magh Mela 2026 end date : माघ महीना समाप्‍त हो चुका है लेकिन प्रयागराज में चल रहा माघ मेला अभी जारी है. माघ पूर्णिमा पर लाखों लोगों ने प्रयागराज में संगम तीर्थ पर डुबकी लगाई. जानिए माघ मेला कब खत्‍म होगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:10 AM IST
Magh Mala 2026 end date : माघ महीना खत्‍म पर जारी रहेगा माघ मेला, ये है स्‍नान की अंतिम तारीख

Magh Mela Snan date 2026 : माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज में माघ मेले में बड़ी संख्‍या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई. वहीं संगम पर कल्‍पवास कर रहे लोगों का कल्‍पवास भी समाप्‍त हुआ. लेकिन माघ मेला अभी भी जारी है और 15 फरवरी 2026 तक चलेगा. 3 जनवरी 2026 से शुरू हुआ माघ मेला 44 दिन चलने वाला है. माघ पूर्णिमा के प्रमुख स्‍नान के बाद भी अभी एक और प्रमुख स्‍नान बाकी है. 

महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी स्‍नान 

प्रयागराज का माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलता है. आधिकारिक तौर पर 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी प्रमुख स्‍नान होगा और इसके साथ ही माघ मेले का समापन होगा. माघ मेला हर साल पौष पूर्णिमा से शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है. इस डेढ़ महीने में 6 स्नान पर्व होते हैं - पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि. माघ मेला शब्‍द से कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि माघ महीना समाप्‍त होने के साथ ही माघ मेला भी खत्‍म हो जाता है, ज‍बकि ऐसा नहीं है. 

महाशिवरात्रि पर माघ मेले में स्‍नान मुहूर्त 

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर होने वाले इस माघ मेले में महाशिवरात्रि पर आखिरी स्‍नान के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:00 बजे से 5:30 बजे तक का है. इस समय स्‍नान करने से अपार पुण्‍य मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और सुख-शांति मिलती है. 

मान्‍यता है कि माघ मेले में संगम तीर्थ पर स्नान करने से हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है. साथ ही सारे पाप नष्‍ट होते हैं, ग्रह दोष दूर होते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं. बता दें कि प्रयागराज (इलाहाबाद) स्थित त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का पवित्र मिलन स्थल है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है. हिंदू धर्म में इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य तीर्थ माना गया है. हर 12 साल में यहां कुंभ मेला लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Magh Mela 2026

