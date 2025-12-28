Advertisement
Magh Mela 2026: प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में स्‍नान करना बेहद पुण्‍यदायी होता है. इस मेले का इतना महत्‍व है कि त्रिवेणी संगम पर गृहस्‍थजन 1 महीने तक कल्‍पवास में रहते हैं. लेकिन पूरा फल पाने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद एक काम जरूर करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:20 PM IST
Magh Mela 2026: माघ मेला शुरू होने वाला है. प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा से यह मेला लगता है और महाशिवरात्रि के दिन समाप्‍त होता है. इस दौरान प्रमुख तिथियों पर विशेष स्‍नान होता है. गंगा नदी के तट पर लगने वाले माघ मेले का हिंदू धर्म में बड़ा महत्‍व है. इस बार पौष पूर्णिमा को 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होगा और महाशिवरात्रि को 15 फरवरी 2026 को समापन होगा. 

माघ मेले में स्‍नान के बाद करें इन चीजों का दान 

माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के बाद दान जरूर करना चाहिए. तभी इस स्‍नान-दान का पूरा फल मिलता है. माघ मेले में स्‍नान के बाद 5 तरह के दान करना बेहद पुण्‍यदायी माना जाता है. इससे भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलता है. साथ ही पितृ भी प्रसन्‍न होते हैं. 

माघ मेले में दान करें ये चीजें 

गुप्त दान - हिंदू धर्म में गुप्‍त दान का बड़ा महत्‍व है. इसका मतलब है कि ऐसा दान करना जो किसी को ना बताए जाए. गुप्‍त दान के लिए शास्‍त्रों में कहा गया है कि इस तरह दान देना कि बाएं हाथ से दान करो तो दाएं हाथ को भी खबर ना हो.  

तिल का दान - माघ मेले के दौरान तिल का दान करना कुंडली के पितृ दोष को दूर करता है. कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होती हैं. गरीबों को तिल के लड्डू खिलाएं. 

अन्न दान - अन्‍न दान करना, भूखों को भोजन कराना बेहद पुण्‍यदायी कार्य माना गया है. माघ मेले में स्‍नान के बाद जरूरतमंदों को अन्न दान जरूर करें. इससे पितृ भी प्रसन्‍न होते हैं. साथ ही जीवन में धन-समृद्धि बढ़ती है. 

बिस्तर का दान - माघ मेले में शैय्या दान को बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. कल्‍पवास तो शैय्या दान के बिना पूरा ही नहीं होता है. इसलिए माघ मेले के दौरान रजाई, गद्दा, चरपाई, कंबल आदि बिस्‍तर का दान जरूर करें. इससे पाप नष्‍ट होते हैं. मानसिक संतुलन मिलता है. 

वस्त्र दान - माघ मेले में स्‍नान के बाद जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करें. ध्‍यान रखें कि कपड़े अच्‍छी स्थिति में हों. फटे कपड़े दान में ना दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

