Mahila Naga Sadhu : पौघ पूर्णिमा से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला शुरू होता है. यह मेला महाशिवरात्रि तक करीब डेढ़ महीना चलता है. इस दौरान एक महीने का कल्‍पवास भी होता है. इस साल 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होगा और 15 फरवरी 2026 को समाप्‍त होगा. माघ मेले के दौरान एक बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है. इस माघ मेले में दूर-दूर से साधु-संत भी आते हैं. माघ मेले के शाही स्‍नान कब-कब हैं, इसमें महिला नागा साधु और नागा साधु भी इस मेले में आएंगे या नहीं? जानिए, सारी डिटेल्‍स.

गंगा स्‍नान से धुलेंगे पाप

माघ मेले के दौरान गंगा स्‍नान करने का बड़ा महत्‍व है. मान्‍यता है कि माघ मेले में गंगा स्‍नान करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं. साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होगी जो कि 3 जनवरी को है. इसके बाद 5 प्रमुख तिथियों शाही स्‍नान होंगे. इसके बाद 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर यह समाप्‍त होगा.

माघ मेला 2026 प्रमुख तिथियां

पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026

मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026

मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026

बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026

माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026

महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026

माघ मेले में आएंगी महिला नागा साधु

सामान्‍य दुनिया से दूर रहने वाली महिला नागा साधु आमतौर पर कुंभ-अर्द्धकुंभ के दौरान ही सामने आती हैं. पवित्र नदियों में स्‍नान करती हूं और फिर से भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में वापस चली जाती हैं. माघ मेले में आमतौर पर महिला नागा साधु नहीं आती हैं. शाही स्‍नान की तिथियों में शायद ही वे नजर आ जाएं. हालांकि पुरुष नागा साधु कई बार माघ मेले में नजर आ जाते हैं.

महिला नागा साधुओं का जीवन बेहद मुश्किल होता है, उन्‍हें कई साल तक तपस्‍या करने के बाद बतौर महिला नागा साधु दीक्षा मिलती है. वे केवल एक गेरुआ वस्‍त्र अपने शरीर पर लपेटे रहती हैं जो कि बिना सिला हुआ होता है. लंबी जटाएं रखती हैं. वहीं इसके उलट पुरुष नागा साधु पूरी तरह निर्वस्‍त्र रहते हैं. ये नग्‍न साधु अपने शरीर पर केवल राख या भस्‍म लपेटे रहते हैं.

माघ मेला 2026 में शुभ संयोग

इस साल माघ माह की शुरुआत 4 जनवरी 2026 को पुनर्वसु नक्षत्र में होगी, जिसे बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्‍वामी शनि देव हैं. मकर संक्रांति के दिन सूर्य राशि गोचर करके शनि की राशि मकर में आते हैं, ऐसे मौके पर शनि के नक्षत्र का होना बेहद शुभ होता है.

