Magh Mela 2026: हर साल धार्मिक नगरी प्रयागराज में माघ मेला लगता है. इस बार माघ मेले की शुरुआत नए साल 2026 के पहले सप्‍ताह में ही हो रही है. जानिए इस मेले में क्‍या-क्‍या होगा और महिला नागा साधु कब आएंगी? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:25 PM IST
Mahila Naga Sadhu : पौघ पूर्णिमा से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला शुरू होता है. यह मेला महाशिवरात्रि तक करीब डेढ़ महीना चलता है. इस दौरान एक महीने का कल्‍पवास भी होता है. इस साल 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होगा और 15 फरवरी 2026 को समाप्‍त होगा. माघ मेले के दौरान एक बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है. इस माघ मेले में दूर-दूर से साधु-संत भी आते हैं. माघ मेले के शाही स्‍नान कब-कब हैं, इसमें महिला नागा साधु और नागा साधु भी इस मेले में आएंगे या नहीं? जानिए, सारी डिटेल्‍स. 

गंगा स्‍नान से धुलेंगे पाप 

माघ मेले के दौरान गंगा स्‍नान करने का बड़ा महत्‍व है. मान्‍यता है कि माघ मेले में गंगा स्‍नान करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं. साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होगी जो कि 3 जनवरी को है. इसके बाद 5 प्रमुख तिथियों शाही स्‍नान होंगे. इसके बाद 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर यह समाप्‍त होगा. 

माघ मेला 2026 प्रमुख तिथियां 

पौष पूर्णिमा    3 जनवरी 2026
मकर संक्रांति    14 जनवरी 2026 
मौनी अमावस्या    18 जनवरी 2026
बसंत पंचमी    23 जनवरी 2026
माघ पूर्णिमा    1 फरवरी 2026
महाशिवरात्रि    15 फरवरी 2026

माघ मेले में आएंगी महिला नागा साधु 

सामान्‍य दुनिया से दूर रहने वाली महिला नागा साधु आमतौर पर कुंभ-अर्द्धकुंभ के दौरान ही सामने आती हैं. पवित्र नदियों में स्‍नान करती हूं और फिर से भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में वापस चली जाती हैं. माघ मेले में आमतौर पर महिला नागा साधु नहीं आती हैं. शाही स्‍नान की तिथियों में शायद ही वे नजर आ जाएं. हालांकि पुरुष नागा साधु कई बार माघ मेले में नजर आ जाते हैं. 

महिला नागा साधुओं का जीवन बेहद मुश्किल होता है, उन्‍हें कई साल तक तपस्‍या करने के बाद बतौर महिला नागा साधु दीक्षा मिलती है. वे केवल एक गेरुआ वस्‍त्र अपने शरीर पर लपेटे रहती हैं  जो कि बिना सिला हुआ होता है. लंबी जटाएं रखती हैं. वहीं इसके उलट पुरुष नागा साधु पूरी तरह निर्वस्‍त्र रहते हैं. ये नग्‍न साधु अपने शरीर पर केवल राख या भस्‍म लपेटे रहते हैं. 

माघ मेला 2026 में शुभ संयोग

इस साल माघ माह की शुरुआत 4 जनवरी 2026 को पुनर्वसु नक्षत्र में होगी, जिसे बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्‍वामी शनि देव हैं. मकर संक्रांति के दिन सूर्य राशि गोचर करके शनि की राशि मकर में आते हैं, ऐसे मौके पर शनि के नक्षत्र का होना बेहद शुभ होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

