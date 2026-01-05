Magh Mela Kalpwas: संगम की रेती पर आध्‍यात्मिक उन्‍नति पाने, पाप नष्‍ट करके मोक्ष की राह पर चलने के लिए लाखों लोग हर साल माघ मेले में आते हैं. इस साल भी 3 जनवरी 2026 से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है, जिसे मिनी कुंभ कहते हैं. इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं. त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाते हैं. जप-तप, साधना और दान-पुण्‍य करते हैं. इन श्रद्धालुओं में कल्‍पवासी भी होते हैं जो संगम की रेती पर पूरा एक महीना भगवान की भक्ति में बिताते हैं और कड़े नियमों का पालन करते हैं. कई लोग 12 वर्ष तक कल्‍पवास करने का संकल्‍प भी लेते हैं. यानी कि 12 साल तक हर बार माघ मेले के दौरान संगम पर एक महीने का कल्‍पवास करते हैं. यह बेहद कठिन व्रत होता है.

क्‍या है कल्‍पवास?

कल्पवास एक महीने का समय होता है, जब लोग तीर्थस्‍थान पर रहकर वेदों का अध्‍ययन करते हैं, ध्‍यान और तपस्‍या करते हैं. साथ ही इस दौरान कठिन नियमों का पालन करते हैं. यह आत्‍मशुद्धि और मोक्ष पाने के लिए किया जाता है. हर साल लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज में 1 महीने का कल्‍पवास करते हैं.

कल्‍पवास के नियम

कड़कड़ाती ठंड में कल्‍पवास के नियमों का पालन करना कड़ी साधना है. इसमें कल्‍पवासियों को जमीन पर बिस्‍तर बिछाकर सोना होता है. रोजाना सुबह और शाम को त्रिवेणी पर स्‍नान करना होता है. दीपदान करना होता है. अपने हाथ से बनाकर दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है. ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे समय भगवान की भक्ति में लीन होना रहता है. इस दौरान कम से कम बोलकर भजन-कीर्तन में समय बिताना होता है. साथ ही कल्‍पवास के आखिर में अपने बिस्‍तर समेत कपड़े, अनाज, धन आदि का दान दिया जाता है. मौनी अमावस्‍या का व्रत रखकर पूरे दिन मौन रहा जाता है. इससे आत्‍मशुद्धि होती है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं.

मान्‍यता है कि जिस संगम स्थल के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य प्राप्‍त होता है, उसमें माघ मास में स्नान, ध्यान और साधना का अत्यंत फलदायी होता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ महीने में त्रिवेणी पर स्‍नान करने से करोड़ों गाय को दान करने जितना पुण्‍य मिलता है. साथ ही व्‍यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

