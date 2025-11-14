Advertisement
Magh Mela 2026 : कब से शुरू होगा माघ मेला, कितने दिन का होगा कल्‍पवास? यहां जानिए हर एक डिटेल

Magh Mela 2026 : हर साल प्रयागराज में संगम पर माघ मेले का आयोजन होता है. इस दौरान खास तिथियों पर शाही स्‍नान होता है. साथ ही लोग कल्‍पवास में रहकर जप-तप करते हैं, ताकि जन्‍म-मृत्‍यु के चक्र से मुक्ति पा सकें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:34 AM IST
Magh Mela 2026 Date: हिंदू धर्म में माघ मेले का बड़ा महत्‍व है. यह धार्मिक संगम प्रयागराज के संगम तीर्थ पर होता है. माघ मेला हर साल पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है. माघ मेले में देश के कोने-कोने से लोग पहुंचते हैं. माघ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाने का बड़ा महत्‍व है. इससे सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं. माघ मेले में आम श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्‍या में साधु-संन्‍यासी और कल्‍पवासी भी पहुंचते हैं, जो इस दौरान संगम तट पर बेहद सादगी से रहकर भगवान की भक्ति और तपस्‍या करते हैं. ऐसा करने से उन्‍हें जन्‍म-मृत्‍यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. आइए जानते हैं इस साल माघ मेला कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा. साथ ही इस दौरान कल्‍पवास कब से कब तक रहेगा. 

माघ मेला 2026 

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है. इस साल पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को है और महाशिवरात्रि को 15 फरवरी 2026 है. इस दौरान माघ मेला में 6 शाही स्‍नान तिथियां हैं. 

माघ मेले का पहला शाही स्‍नान - 3 जनवरी 2026, शनिवार को पौष पूर्णिमा पर 
माघ मेले का दूसरा शाही स्‍नान - 15 जनवरी 2026, गुरुवार को मकर संक्रांति पर 
माघ मेले का तीसरा शाही स्‍नान - 18 जनवरी 2026, रविवार को मौनी अमावस्या पर 
माघ मेले का चौथा शाही स्‍नान - 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को बसंत पंचमी पर 
माघ मेले का पांचवा शाही स्‍नान - 1 फरवरी 2026, रविवार को माघी पूर्णिमा पर 
माघ मेले का छठवां शाही स्‍नान - 15 फरवरी 2026, रविवार को महाशिवरात्रि पर 

माघ मेले और कल्‍पवास का महत्व 

माघ मेले के दौरान की गई भक्ति और तपस्या को अत्यंत पवित्र माना जाता है. ऐसा करने से श्रद्धालु को जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. माघ मेले के दौरान ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवृत्त होते हैं. धार्मिक मान्यता है कि उत्तरायण काल में मृत्यु होने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है. इसलिए महाभारत काल में भीष्‍म पितामह बाणों की शैय्या पर 6 महीने लेटे रहे और सूर्य के उत्‍तरायण होने का इंतजार करते रहे. ताकि उसके बाद ही वे प्राण त्‍याग सकें. 

वहीं माघ मेले के दौरान एक महीने का कल्‍पवास होता है. इसमें गृहस्‍थ श्रद्धालु सारी सुख-सुविधाएं छोड़कर संगम की रेती पर धूनी रमाते हैं. तंबुओं में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्‍या करते हैं. ताकि जन्‍म-मृत्‍यु के चक्र से मुक्ति पा सकें. कल्‍पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक रहता है. इस साल एक तिथि कम पड़ने से कल्‍पवास 30 दिन की बजाय 29 दिन का ही होगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Magh Mela 2026

