माघ महीने में इस दिन होगा मौनी अमावस्या का स्नान-दान, पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां

Mauni Amavasya 2026: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है. माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने की परंपरा है. कहते हैं कि इस दिन किया गया पवित्र स्नान और दान कई गुणा अधिक शुभ फल देते हैं. यही वजह है कि श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद दान करते हैं. इसके अलावा चूंकि अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है. इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माघ महीने की अमावस्या तिथि 18 जनवरी को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन पितरों की कृपा और पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए.

मौनी अमावस्या पर क्यों रखते हैं मौन व्रत

मौन व्रत रखने का विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मौन रहकर स्नान-दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही इस दिन मौन व्रत रखने से मन शांत रहता है और आत्मा की शुद्धि होती है. यही वजह है कि इस दिन विशेष रूप से पवित्र स्नान और दान के दौरान मौन व्रत रखा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए क्या करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या पर पूर्वजों के निमित्त तर्पण और दान करने से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ऐसे में इस दिन पूवर्जों के निमित्त काले तिल से पितरों का तर्पण करें. इसके अलावा उनके निमित्त जरूरतमंदों के बीच दान भी करें. ऐसा करने से पितृ दोष का भी निवारण होता है.

मौनी अमावस्या पर क्या करना रहेगा शुभ

शास्त्रों के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गंगा स्नान करें. अगर इस दिन गंगा नदी में स्नान करना संभव ना हो पाए तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जल दें. ध्यान रहे कि इस दिन स्नान के दौरान बिल्कुल मौन रहें. सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें. इतना करने के बाद जरूरतमंदों के बीच दान करें. कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें: जनवरी में कब है मौनी अमावस्या, जानें डेट और स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त और उपाय

मौनी अमावस्या पर ना करें ये काम

मौनी अमावस्या के दिन कुछ कार्य निषेध माने गए हैं. यानी इन कार्यो को करने से जीवन में दुर्भाग्य बढ़ता है. ऐसे में इस दिन भूलकर भी नॉनवेज और शराब इत्यादि का सेवन ना करें. इस दिन ऐसा करने देवता और पितर दोनों नाराज हो सकते हैं. मौनी अमावस्या पर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव ना करें. इस दिन माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करने से आयु और यश की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही इस दिन नाखून और बाल काटने से परहेज करें, क्योंकि इस दिन ऐसा करना अशुभ माना गया है. इसके अलावा इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें. इतना ही नहीं, मौनी अमावस्या के दिन शादी, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए.

मौनी अमावस्या स्नान-दान मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या तिथि 17 जनवरी 2026 को रात 12 बजकर 03 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी 2026 को रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन पवित्र स्नान और दान किया जाएगा. दृक पंचांग के अनुसार, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 27 मिनट से लेकर 6 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)