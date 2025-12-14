Magh Month Rituals: कब से शुरू हो रहा पवित्र महीना 'माघ'? जानें इस दौरान किन चीजों का करें दान

Magh Month Rituals: हिंदू धर्म में माघ मास को बेहद पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में किए गए पवित्र स्नान, दान और शुद्ध आचरण से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल का ग्यारहवां चंद्र मास और दसवां सौर मास माघ कहलाता है. माघ का महीना भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है. कहा जाता है कि इस काल में तीर्थस्थलों और पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि माघ मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा और इस दौरान किन नियमों व दानों का पालन करना शुभ फल देता है.

कब से कब तक रहेगा माघ महीना?

दृक पंचांग के अनुसार, माघ मास की शुरुआत 04 जनवरी 2026 से होगी, जबकि इस पावन महीने का समापन 01 फरवरी 2026 को होगा. पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले किया गया स्नान विशेष पुण्य प्रदान करता है और अनेक जन्मों के पापकर्मों से मुक्ति दिलाता है. पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि माघ स्नान का पुण्य प्रजापत्य यज्ञ के बराबर होता है.

माघ माह में स्नान का महत्व

धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है- "माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्तपापास्त्रिदिवं प्रयान्ति" यानी माघ महीने में ठंडे जल से स्नान करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है. इसके अलावा इस दौरान प्रयागराज के संगम तट पर माघ स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है. इस एक महीने की अवधि में श्रद्धालु कल्पवास करते हैं और नियमपूर्वक स्नान, जप-तप व दान करते हैं. मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे माघ मास श्रद्धा और नियमों के साथ स्नान करता है, उसके इक्कीस पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार होता है और उसे स्वर्गलोग की प्राप्ति होती है.

पुराणों में माघ स्नान का महत्व

पद्म पुराण में माघ स्नान को अत्यंत फलदायी बताया गया है- "प्रीतये वासुदेवस्य सर्वपापनुत्तये, माघस्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः." यानी भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने समस्त पापों से मुक्ति के लिए मनुष्य को माघ महीने में स्नान जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है.

माघ महीने में किन नियमों का पालन है जरूरी

माघ मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें. नहाने वाले जल में काले तिल मिलाना विशेष शुभ माना जाता है. इस दौरान पूरे महीने एक समय सात्विक भोजन करने का विधान है. इसके अलावा तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से पितृ तर्पण, तिल हवन, तिल दान और तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है.

तुलसी पूजन और दीपदान

पुराणों के अनुसार, माघ महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान अत्यंत पुण्यकारी है. इस पुण्यकर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, जीवन में धन, यश, सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.

