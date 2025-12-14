Advertisement
trendingNow13040980
Hindi Newsधर्मMagh Month Rituals: कब से शुरू हो रहा पवित्र महीना माघ? जानें इस दौरान किन चीजों का करें दान

Magh Month Rituals: कब से शुरू हो रहा पवित्र महीना 'माघ'? जानें इस दौरान किन चीजों का करें दान

Magh Month Rituals Dos Donts: शास्त्रों में माघ महीने के बेहद पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है. इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. ऐसे में आइए जानते हैं कि माघ का महीने कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Magh Month Rituals: कब से शुरू हो रहा पवित्र महीना 'माघ'? जानें इस दौरान किन चीजों का करें दान

Magh Month Rituals: हिंदू धर्म में माघ मास को बेहद पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में किए गए पवित्र स्नान, दान और शुद्ध आचरण से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल का ग्यारहवां चंद्र मास और दसवां सौर मास माघ कहलाता है. माघ का महीना भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है. कहा जाता है कि इस काल में तीर्थस्थलों और पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि माघ मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा और इस दौरान किन नियमों व दानों का पालन करना शुभ फल देता है.

कब से कब तक रहेगा माघ महीना?

दृक पंचांग के अनुसार, माघ मास की शुरुआत 04 जनवरी 2026 से होगी, जबकि इस पावन महीने का समापन 01 फरवरी 2026 को होगा. पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले किया गया स्नान विशेष पुण्य प्रदान करता है और अनेक जन्मों के पापकर्मों से मुक्ति दिलाता है. पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि माघ स्नान का पुण्य प्रजापत्य यज्ञ के बराबर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

माघ माह में स्नान का महत्व

धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है- "माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्तपापास्त्रिदिवं प्रयान्ति" यानी माघ महीने में ठंडे जल से स्नान करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है. इसके अलावा इस दौरान प्रयागराज के संगम तट पर माघ स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है. इस एक महीने की अवधि में श्रद्धालु कल्पवास करते हैं और नियमपूर्वक स्नान, जप-तप व दान करते हैं. मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे माघ मास श्रद्धा और नियमों के साथ स्नान करता है, उसके इक्कीस पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार होता है और उसे स्वर्गलोग की प्राप्ति होती है.

पुराणों में माघ स्नान का महत्व

पद्म पुराण में माघ स्नान को अत्यंत फलदायी बताया गया है- "प्रीतये वासुदेवस्य सर्वपापनुत्तये, माघस्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः." यानी भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने समस्त पापों से मुक्ति के लिए मनुष्य को माघ महीने में स्नान जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें: बुध-शनि के केंद्र दृष्टि योग से 5 राशि वालों होंगे मालामाल! 30 दिसंबर से शुरू होंगे सुनहरे दिन

माघ महीने में किन नियमों का पालन है जरूरी

माघ मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें. नहाने वाले जल में काले तिल मिलाना विशेष शुभ माना जाता है. इस दौरान पूरे महीने एक समय सात्विक भोजन करने का विधान है. इसके अलावा तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से पितृ तर्पण, तिल हवन, तिल दान और तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है.

तुलसी पूजन और दीपदान

पुराणों के अनुसार, माघ महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान अत्यंत पुण्यकारी है. इस पुण्यकर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, जीवन में धन, यश, सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

magh month 2026

Trending news

हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव... यूनुस सरकार को भारत का जवाब
India Bangladesh tension
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव... यूनुस सरकार को भारत का जवाब
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
Dhurandhar Film
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा