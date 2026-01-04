Magh Maah 2026 Festival: माघ महीना शुरू हो चुका है. इसी महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर माघ मेला और कल्पवास चलता है. साथ ही माघ मास में कई बड़े प्रमुख व्रत-त्यौहार मनाए जाते हैं. देखें माघ महीने के प्रमुख व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट.
Trending Photos
Magh Month 2026 Festival Calendar: 3 जनवरी 2026 से माघ महीना शुरू हो गया है और 1 फरवरी 2026 को समाप्त होगा. इस दौरान ढेरों व्रत त्योहार पड़ेंगे. साथ ही तीर्थराज प्रयाग में पूरे महीने माघ मेला चलेगा. गृहस्थजन त्रिवेणी संगम पर रहकर तप साधना करेंगे. इस दौरान माघ महीने की प्रमुख तिथियों पर विशेष स्नान होंगे. साथ ही मकर संक्रांति मनेगी, सरस्वती पूजा का पर्व बसंत पंचमी मनाया जाएगा. हिंदू कैलेंडर के 11वें महीने माघ मास में सूर्य देव, भगवान कृष्ण और विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने और दान को बड़ा महत्व दिया गया है. ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त दुःख मिट जाते हैं, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होती है. देखिए माघ महीने के सभी व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट.
माघ माह 2026 व्रत-त्यौहार लिस्ट
प्रदोष व्रत- 1 जनवरी 2026
पौष पूर्णिमा- 3 जनवरी 2026
संकष्टी चतुर्थी- 6 जनवरी 2026
मकर संक्रांति, पोंगल- 14 जनवरी 2026
षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026
यह भी पढ़ें: सांप-बिच्छू की तरह खतरनाक होते हैं इस मूलांक के लोग, डंक मारना नहीं छोड़ते, अपने फायदे के लिए हर हद करते हैं पार
प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि- 16 जनवरी 2026
माघ अमावस्या- 18 जनवरी 2026
बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा- 23 जनवरी 2026
जया एकादशी- 29 जनवरी 2026
प्रदोष व्रत- 30 जनवरी 2026
माघ पूर्णिमा- 1 फरवरी 2026
यह भी पढ़ें: तुला राशि वालों का जॉब इंटरव्यू होगा क्रैक, धनु वालों का बढ़ेगा पैसा, साप्ताहिक भविष्यफल दे रहा अहम संकेत
माघ मेले की प्रमुख स्नान तिथियां
माघ महीने में चलने वाले माघ मेले में कुछ खास तिथियों पर विशेष स्नान होते हैं. इन तिथियों में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का खास महत्व होता है. इस साल ये स्नान तिथियां हैं -
पहला मुख्य स्नान: पौष पूर्णिमा – 3 जनवरी 2026
दूसरा मुख्य स्नान: मकर संक्रांति – 14 जनवरी 2026
तीसरा मुख्य स्नान: मौनी अमावस्या – 18 जनवरी 2026
चौथा मुख्य स्नान: बसंत पंचमी – 23 जनवरी 2026
पांचवां मुख्य स्नान: माघी पूर्णिमा – 1 फरवरी 2026
छठा मुख्य स्नान: महाशिवरात्रि – 15 फरवरी 2026
यह भी पढ़ें: लव लाइफ में गलतफहमी बनेगी काल, मिथुन-वृश्चिक राशि वाले रहें संतर्क, पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)