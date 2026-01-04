Advertisement
trendingNow13063204
Hindi Newsधर्मMagh Month 2026 Calendar : माघ महीने में लगेगी त्‍योहारों की झड़ी, मनेंगे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, देखें पूरी लिस्‍ट

Magh Month 2026 Calendar : माघ महीने में लगेगी त्‍योहारों की झड़ी, मनेंगे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, देखें पूरी लिस्‍ट

Magh Maah 2026 Festival: माघ महीना शुरू हो चुका है. इसी महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर माघ मेला और कल्‍पवास चलता है. साथ ही माघ मास में कई बड़े प्रमुख व्रत-त्यौहार मनाए जाते हैं. देखें माघ महीने के प्रमुख व्रत-त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Magh Month 2026 Calendar : माघ महीने में लगेगी त्‍योहारों की झड़ी, मनेंगे मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, देखें पूरी लिस्‍ट

Magh Month 2026 Festival Calendar: 3 जनवरी 2026 से माघ महीना शुरू हो गया है और 1 फरवरी 2026 को समाप्‍त होगा. इस दौरान ढेरों व्रत त्‍योहार पड़ेंगे. साथ ही तीर्थराज प्रयाग में पूरे महीने माघ मेला चलेगा. गृहस्‍थजन त्रिवेणी संगम पर रहकर तप साधना करेंगे. इस दौरान माघ महीने की प्रमुख तिथियों पर विशेष स्‍नान होंगे. साथ ही मकर संक्रांति मनेगी, सरस्‍वती पूजा का पर्व बसंत पंचमी मनाया जाएगा. हिंदू कैलेंडर के 11वें महीने माघ मास में सूर्य देव, भगवान कृष्‍ण और विष्‍णु जी की पूजा करने का विधान है. साथ ही पवित्र नदियों में स्‍नान करने और दान को बड़ा महत्‍व दिया गया है. ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त दुःख मिट जाते हैं, साथ ही आध्‍यात्मिक उन्‍नति भी होती है. देखिए माघ महीने के सभी व्रत-त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट. 

माघ माह 2026 व्रत-त्यौहार लिस्ट

प्रदोष व्रत- 1 जनवरी 2026
पौष पूर्णिमा- 3 जनवरी 2026
संकष्टी चतुर्थी- 6 जनवरी 2026
मकर संक्रांति, पोंगल- 14 जनवरी 2026
षटतिला एकादशी- 14 जनवरी 2026

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सांप-बिच्‍छू की तरह खतरनाक होते हैं इस मूलांक के लोग, डंक मारना नहीं छोड़ते, अपने फायदे के लिए हर हद करते हैं पार

प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि- 16 जनवरी 2026
माघ अमावस्या- 18 जनवरी 2026
बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा- 23 जनवरी 2026
जया एकादशी- 29 जनवरी 2026
प्रदोष व्रत- 30 जनवरी 2026
माघ पूर्णिमा-  1 फरवरी 2026

यह भी पढ़ें: तुला राशि वालों का जॉब इंटरव्‍यू होगा क्रैक, धनु वालों का बढ़ेगा पैसा, साप्‍ताहिक भविष्‍यफल दे रहा अहम संकेत

माघ मेले की प्रमुख स्‍नान तिथियां 

माघ महीने में चलने वाले माघ मेले में कुछ खास तिथियों पर विशेष स्‍नान होते हैं. इन तिथियों में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्‍नान करने का खास महत्‍व होता है. इस साल ये स्‍नान तिथियां हैं - 
 
पहला मुख्य स्नान: पौष पूर्णिमा – 3 जनवरी 2026
दूसरा मुख्य स्नान: मकर संक्रांति – 14 जनवरी 2026
तीसरा मुख्य स्नान: मौनी अमावस्या – 18 जनवरी 2026
चौथा मुख्य स्नान: बसंत पंचमी – 23 जनवरी 2026
पांचवां मुख्य स्नान: माघी पूर्णिमा – 1 फरवरी 2026
छठा मुख्य स्नान: महाशिवरात्रि – 15 फरवरी 2026

यह भी पढ़ें: लव लाइफ में गलतफहमी बनेगी काल, मिथुन-वृश्चिक राशि वाले रहें संतर्क, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

magh calendar

Trending news

घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल