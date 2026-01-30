Magh Purnima 2026 Daan: शनि की क्रूर दृष्टि ने जीना कर दिया है दूभर? माघ पूर्णिमा पर इन सामग्रियों का दान कर पाएं राहत!

Advertisement
Hindi Newsधर्मMagh Purnima 2026 Daan: शनि की क्रूर दृष्टि ने जीना कर दिया है दूभर? माघ पूर्णिमा पर इन सामग्रियों का दान कर पाएं राहत!

Magh Purnima 2026 Daan: अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि शनि की क्रूर दृष्टि से या शनि की महादशा से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है तो आपको माघ पूर्णिमा तिथि पर कुछ चीजों का दान करना चाहिए. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:24 PM IST
Magh Purnima 2026 Daan
Magh Purnima 2026 Ka Daan: हिंदू धर्म में दान आदि का बहुत महत्व है. जरूरतमंदों में दान करने से जीवन के पाप कटते हैं और परेशानियों का भी अंत होता है. दान के उपाय कर कई दिक्कतों से पार पाया जा सकता है. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर माघ पूर्णिमा तिथि पर किन तीन चीजों का दान करें कि शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम हो सके, शनि की महादशा का प्रभाव कम हो सके, जीवन में शांति बनी रहे और मानसिक तनाव दूर हो सकें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

माघ पूर्णिमा पर काले तिल का दान करने से क्या फायदा होता है?
शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि या महादशा चलती है तो जातक के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगती है. मन अशांत रहता है और मेहनत का पूरा फल हीं प्राप्त होता है. माघ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करें और काले तिल का दान करें. इस दान को करने से जीवन से सभी नकारात्मकता का नाश होता है. जीवन की बाधाओं का अंत होता है.

माघ पूर्णिमा पर गुड़ का दान करने से क्या फायदा होता है?
माघ पूर्णिमा के दिन अगर सच्चे मन से गुड़ का दान करें तो इसके शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं. इस दान को करने से मान-सम्मान की कमी नहीं होती है और साथ ही शनि की महादशा का प्रभाव भी कम होने लगता है. नई ऊर्जा का शरीर में संचार होता है और मन नहीं घबराता है.

माघ पूर्णिमा पर सरसों के तेल का दान करने से क्या फायदा होता है?
माघ पूर्णिमा तिथि पर अगर किसी जरूरतमंद को या शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करें तो जीवन की परेशानियां का हल मिलने लगेगा. नई ऊर्जा का जीवन में आगमन होगा. इस दान के उपाय का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है. 

माघ पूर्णिमा पर दान के उपाय करने के लाभ क्या हैं?
माघ पूर्णिमा तिथि पर अगर इन 3 चीजों का दान करें तो शनि के क्रूर दृष्टि का प्रभाव जीवन पर कम से कम रह जाएगा और बैचैनी दूर होगी. मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. जीवन में सकारात्मकता आएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

magh purnima 2026

