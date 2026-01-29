Advertisement
trendingNow13090843
Hindi Newsधर्मMagh Purnima 2026 Date: माघ पूर्णिमा की क्या है सरल पूजा विधि, स्नान दान और चंद्रोदय का सही समय? जान लें

Magh Purnima 2026 Date: माघ पूर्णिमा की क्या है सरल पूजा विधि, स्नान दान और चंद्रोदय का सही समय? जान लें

Magh Purnima 2026 Kab Hai: माघ मास की पूर्णिमा तिथि को अति पवित्र तिथि मानी गई है. इस बार इस तिथि पर रवि पुष्य योग का संयोग बन रहा है और आइए माघ पूर्णिमा कब है, पूजा विधि क्या है और स्नान दान व चंद्रोदय का सही समय क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Magh Purnima 2026
Magh Purnima 2026

Magh Purnima 2026 Date And Shubh Muhurat: माघ पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में अति विशेष महत्व है. इस तिथि पर स्नान, दान और व्रत करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. जो भी भक्त माघ पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान या पवित्र नदी में स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है. आइए इस कड़ी में जानें कि साल 2026 में माघ पूर्णिमा कब है, इस दिन किस विधि से पूजा करे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का सही समय क्या है. 

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?
माघ मास की पूर्णिमा तिथि 01 फरवरी 2026 दिन रविवार को सुबह 05:53 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 02 फरवरी 2026 को प्रातः काल में 03:39 बजे होगा. शास्त्रों की मानें तो उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि पड़ रही है जिससे 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान किया जाएगा. इस रविवार और पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य योग का संयोग है.

माघ पूर्णिमा 2026 स्नान दान का शुभ मुहूर्त
लाभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 05:30 बजे से लेकर 07:09 बजे तक होगा जिसमें स्नान-दान करना अति शुभ होगा. माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर तिल, कंबल, वस्त्र के साथ ही घी, फल, अन्न आदि का दान करने के बारे में बताया गया है. इस दिन पितरों का श्राद्ध करना उत्तम बताया गया है. सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस तिथि पर विष्णुजी की पूजा करना अति शुभ बताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

माघ पूर्णिमा 2026 पर चंद्रोदय का समय
माघ पूर्णिमा 2026 पर चंद्रोदय यानी चांद निकलने का समय शाम को 05:46 बजे हैं. चंद्रोदय होते ही चंद्रदेव को सच्चे मन से अर्घ्य दें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और धनहानि रुकेगी.

माघ पूर्णिमा की पूजा विधि

  • माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नानादि कर भगवान का ध्यान करें.

  • सूर्योदय होते ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें और मन शांत कर व भगवान का नाम लेकर व्रत का संकल्प करें.

  • घर के पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें और एक चौकी सजाएं.

  • चौकी पर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें. 

  • चौकी पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें.

  • चौकी के चारों ओर कलावा बांधे और फिर विष्णुजी का स्नान पंचामृत से करें.

  • भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और  केले, पंचामृत, कसाल आदि तुलसी का पत्ता डालकर चढ़ाएं.

  • पूर्णिमा तिथि पर अगर व्रत कथा सुने सुनाए तो इसे शुभ फलदायी माना जाता है.

  • अंत में पूजा को आरती करते हुए संपन्न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'D' Letter Name Personality: करियर में ऊंचाई छूते हैं D अक्षर के नाम वाले लोग, इन्हें आर्थिक तंगी छू भी नहीं पाती!

और पढ़ें- जहां जहां भैरव बाबा वहां-वहां हनुमान जी होते हैं विराजमान, इन दो महाशक्तिशाली रक्षकों के बारे में जानें!

और पढ़ें- 'D' Letter Name Personality: करियर में ऊंचाई छूते हैं D अक्षर के नाम वाले लोग, इन्हें आर्थिक तंगी छू भी नहीं पाती!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

magh purnima 2026

Trending news

जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज