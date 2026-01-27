Advertisement
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर ना चूकें पितरों की कृपा, जानें पितृदोष से मुक्ति के आसान उपाय

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर ना चूकें पितरों की कृपा, जानें पितृदोष से मुक्ति के आसान उपाय

Magh Purnima 2026 Pitru Dosh Upay: शास्त्रों के अनुसार, माघ मास की पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ-साथ पितरों को भी समर्पित मानी गई है. इस दिन विशेष उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन किन आसान उपायों को करने से पितृ दोष दूर होगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:44 PM IST
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर ना चूकें पितरों की कृपा, जानें पितृदोष से मुक्ति के आसान उपाय

Magh Purnima 2026: सनातन धर्म में माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है. आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से यह बेहद पवित्र तिथि मानी गई है.पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं. यही कारण है कि इस दिन किया गया स्नान और दान अक्षय फल प्रदान करता है. खासतौर पर, माघ पूर्णिमा का दिन उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनकी कुंडली में पितृदोष है. पितृदोष को सात पीढ़ियों तक कष्ट देने वाला दोष माना गया है. इस दोष की वजह से संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक तंगी और घरेलू कलह इत्यादि होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल माघी पूर्णिमा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन आसान उपायों को करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है.

माघ पूर्णिमा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल माघ मास की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 5 बजकर 52 मिनट से शुरू हो जाएगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 2 फरवरी 2026 को तड़के 3 बजकर 28 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की गणना के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को ही माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन स्नान-दान के साथ पितृ पूजन कर्म किए जाएंगे. 

पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 आसान उपाय

पवित्र स्नान और तिल तर्पण- माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी (खासतौर पर गंगा) में स्नान करें. अगर घर पर स्नान कर रहे हैं, तो पानी में गंगाजल मिला लें. साथ ही स्नान के बाद हाथ में जल और काले तिल लेकर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करें. इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृ दोष दूर होता है.

सूर्य देव को दें विशेष अर्घ्य- माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें लाल फूल और अक्षत मिलाएं. जल चढ़ाते समय “ॐ पितृभ्यः नमः” मंत्र का जाप करें. यह आसान उपाय पितरों के आशीर्वाद के द्वार खोलता है और पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ाता है.

दक्षिण दिशा में दीपदान और पाठ- शास्त्रों के अनुसार, दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है. ऐसे में माघ पूर्णिमा की शाम को घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखी (चार मुख वाला) दीपक जलाएं. इसके साथ ही 'पितृ स्तोत्र' या 'गजेंद्र मोक्ष' का पाठ करने से पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर करते हैं.

पितरों के निमित्त पंचबलि कर्म- माघ मास की पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों की पसंदीदा सात्विक रसोई तैयार करें. भोजन का पहला हिस्सा अग्नि को समर्पित करें और फिर गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षियों (पंचबलि) को भोजन कराएं. मान्यता है कि इन माध्यमों से किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को पितृ दोष से मुक्त कर देते हैं. 

चंद्रमा को दें दूध का अर्घ्य- माघ पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रोदय हो, तब एक लोटे में जल, कच्चा दूध और सफेद फूल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और पितरों से भी जुड़ा है, इसलिए यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और कुंडली में पितृदोष के प्रभाव को कम करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

magh purnima 2026

